Amazon Prime Video, Netflix gibi orijinal dizileri ve filmleri ile dikkat çeken online film ve dizi izleme sitelerinden. The Grand Tour’u, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle gibi ödüllü Amazon Originals yapımları da dahil popüler filmleri ve TV dizileri 4K Ultra HD kalitede izlemek için hemen Amazon Prime’lı olun. Amazon Prime Video, 30 gün ücretsiz deneme süresi sunar. Amazon'un orijinal yapımlarını izlemek için hemen yukarıdaki Amazon Prime Video İndir butonuna tıklayın.

Amazon Prime Video İndir

Amazon Prime Video, webden, telefonunuzdan, tabletinizden, Smart TV’nizden film ve dizi izleme keyfi yaşatan dijital platformlardan biri. amazon Prime Video dizileri ve filmlerini aynı anda üç cihazdan izleme şansına sahipsiniz. İçerikleri online izleyebilir veya cihazınıza indirerek internetsiz izleyebilirsiniz. Veri tasarrufu özelliği, internet bağlantınızın iyi olmaması durumunda filmleri ve dizileri kesintisiz, duraksız, takılmadan izlemenizi sağlar. Netflix gibi sadece Amazon Prime’da bulunan orijinal yapımlar dahil en çok izlenen filmler ve dizileri 30 gün boyunca ücretsiz izleyebilirsiniz. Deneme süresinin ardından 7.90 TL ödeyerek (Amazon Prime üyeliğinizin içinde) izlemeye devam edebilirsiniz. Prime Video üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal etme şansına sahipsiniz.