Amazon Prime vs Netflix: Hangisi Daha İyi?

Uzun bir süredir ülkemizde hizmet gösteren Netflix şu sıralar yeni ve oldukça güçlü bir rakip ile karşı karşıya: Amazon Prime. Peki söz konusu iki servis kullanıcılara neler sunuyor ve hangi detaylarla birbirinden ayrılıyor? Amazon Prime vs Netflix Kıyaslaması ile birlikte merak ettiğiniz bu detaylara daha yakından göz atacağız!

Amazon Prime vs Netflix: Hangisini Almalısınız?

Netflix sunduğu binlerce dizi ve film ile birlikte gerçekten güçlü bir platform olarak öne çıkıyor. Öte taraftan Amazon Prime da hızla genişleyen içerik kütüphanesine ek olarak sunduğu alışveriş fırsatları ve iddialı fiyatlandırma ile birlikte gerçek bir rekabetin önünü açmış oluyor.

Söz konusu iki hizmet de kullanıcıların eğlencesi üzerine kurulu olsa da fiyatlandırma, içerik seçimleri ve ekstra özelliklerle birlikte birbirlerinden radikal biçimde farklıdırlar. Öyleyse sadece birini seçmek zorunda kalırsanız hangisini seçmelisiniz? Açıkçası bu kolay bir karar değil ancak en önemli kriterleri göz önüne alarak kıyaslama yapabilmenize olanak sunan bir rehber hazırladık.

Amazon Prime vs Netflix: Fiyat

Mevcut durumda Netflix'in fiyatları, üç farklı abonelik tipine dayanıyor ve ücretler, aylık bazda 17,99 TL ile 41,99 TL arasında değişkenlik gösteriyor. İlk defa üye olanlar, ilk ay için 1,99 TL deneme ücreti ile birlikte servisi deneyimleyebiliyor.

Söz konusu servis Amazon Prime olduğunda tek bir abonelik seçeneği bulunuyor ve aylık bazda 7,99 TL ödemeniz gerekiyor. Bu da Netflix'in en uygun fiyatlı paketinden dahi çok daha uygun bir fiyatlandırma olarak öne çıkıyor. Ayrıca ilk ay için ücretsiz deneyimleyebilme şansınız da bulunmakta.

Kazanan: Amazon Prime

Amazon Prime vs Netflix: Platform Desteği

Eğer uyumlu bir cihazınız yoksa video akış platformlarına üye olmanızın da bir anlamı yoktur. Amazon Prime'ın uyumlu olduğu cihazlardan bazıları şu şekilde:

- PC

- Mac

- Roku

- Apple TV

- Fire TV

- iOS

- Android

- Xbox One

- Xbox 360

- PlayStation 4

- PlayStation 3

- Akıllı TV

- Chromecast / Chromecast Ultra

Öte taraftan Netflix, herhangi bir hizmetin sağlayabileceği en geniş cihaz uyumluluğu listesine sahiptir ve nerede izleyebileceğinizin neredeyse sınırı yoktur. Buna Nintendo 3DS ve Windows Phone gibi cihazların da dahil olduğunu hatırlatalım. Kısa bir şekilde her iki servis de gündelik kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ancak illa bir kazanan seçmemiz gerekirse sonuç bellidir.

Kazanan: Netflix

Amazon Prime vs Netflix: İçerik Kütüphanesi

Netflix binlerce lisanslı Hollywood filmini, televizyon programını, belgeseli ya da özel dizi ya da özel filmi kullanıcılara sunar. Örneğin The Witcher, Stranger Things ya da The Umbrella Academy gibi orijinal yapımlar bunların en popülerleridir.. Tüm bunlara ek olarak pek çok yabancı ve orijinal dizide de dil yerelleştirme çalışmaları bulunuyor.

Reelgood'un Haziran 2020 raporuna göre Amazon Prime çok daha büyük bir film ve dizi kataloğuna sahip. Neredeyse 12,000'den fazla filmi bünyesinde barındıran servis, Netflix ya da Hulu gibi servisleri gölgede bırakıyor. Amazon'un en tanınmış filmleri arasında Inception, Clue ya da The Cabin in the Woods gibi daha eski yapımlar var.

Şu aşamada orijinal içerikler için çalışmalar sürüyor ancak bu, uzun vadeli doğru bir stratejiden ibaret. Şu aşamada Amazon, söz konusu arenada rekabet etmekten uzak. Bunlara ek olarak platformdaki her içerikte Türkçe dil ya da altyazı desteği de bulunmuyor.

Kazanan: Netflix

Amazon Prime vs Netflix: Ekstralar

Bu noktada video izleme ile hiçbir ilgisi olmasa da Amazon Prime'ın ilginç bir avantajından bahsetmek gerekiyor. Amazon Prime ile birlikte Amazon'dan alacağınız seçili ürünlerde ücretsiz olarak aynı gün ya da ertesi gün teslimat seçeneğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca Prime Gaming ve Prime Music gibi diğer alternatiflere de göz atmak gerekiyor.

Netflix'in bahsedecek ekstraları olmadığı göz önüne alındığında, bu kolay.

Kazanan: Amazon Prime

Sonuç

Netflix'in diğer video akış hizmetlerinden daha fazla aboneye sahip olmasının önemli bir nedeni var: Çok geniş bir içerik kütüphanesi.

Bu, filmleri ve dizileri reklamsız olarak izlemenin harika bir yolu ve şirketin orijinal içeriklere yönelik geniş yatırımları her zaman izlemeye değer bir şeyler olduğunu gösteriyor. Eğer seçim yapmakta zorlanmaya devam ediyorsanız her ikisini de tavsiye edebiliriz. Bu tip günlerde birden fazla akış hizmetine sahip olmak oldukça normal bir durumdur ve oturma odanızda harika bir eğlence deneyimi yaşayacağınızı işaret eder.