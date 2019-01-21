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Assetizr 1.0 (windows)
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  4. Assetizr - Fotoğraf Sıkıştırma Programı

Assetizr

1.0
windows
Assetizr
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Fotoğraflarınızı boyutlandırmanıza olanak sağlayan bir yardımcı araç

Assetizr, fotoğraflarınıı yeniden boyutlandırabileceğiniz bir yardımcı program olarak dikkat çekiyor. Kullanışlı menüleri ve işlevsel özellikleriyle dikkat çeken Assetizr, mutlaka bilgisayarlarınızda yer alması gereken programlardan bir tanesi.

Resimlerinizi kolayca yeniden boyutlandırmanıza olanak sağlayan Assetizr, fotoğraflarda kalite kaybı yaşamadan boyutlarını minimuma indirmenizi sağlıyor. Kullanışlı ve kısa bir süre ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulama, fotoğraflarla uğraşanların işlerini bir hayli kolaylaştırabilecek cinsten bir uygulama. Resimlerinizi yeniden optimize ederek boyutlarını indirebileceğiniz program, aynı zamanda fotoğrafların büyüklüğünü de ayarlamanıza imkan sağlıyor. Bu tarz bir program arayışınız varsa Assetizr sizleri bekliyor. Hoş arayüzü ve kolay kullanımıyla dikkat çeken bu programı kaçırmayın.

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