Banyu Lintar Angin - Little Storm dinlendirici bir oyun tecrübesi yaşatmayı planlayan hikaye odaklı bir macera oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Banyu Lintar Angin - Little Storm'da dünyanın öteki ucuna yolculuk ederek farklı hayatların hikayesine tanık oluyoruz. Endonezya'nın kırsal kesiminde kendi başlarına yaşayan 3 kardeşin hikayesini konu alan oyunda bu kardeşlerin yaşadıkları olaylar, günlük hayatları hoş müziklerle birlikte anlatılıyor.

Banyu Lintar Angin - Little Storm'un görsellerinin hepsi el çizimi şeklinde. Bir hayli özel olan bu sanatsal çizimler güzel müziklerle birleşince rahatlıyor ve stres atabiliyorsunuz. Kısa bir hikaye sunan oyunun düşük sistem gereksinimli olması sayesinde Banyu Lintar Angin - Little Storm eski bilgisayarlarda da rahatça çalışabilmekte. Banyu Lintar Angin - Little Storm minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- Dahili ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 164 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme