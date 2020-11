Sistem gereksinimleri ile konuşulan Call Of Duty Black Cold War beta sürecini tamamladı, PC için çıkış yaptı. Call Of Duty: Black Ops’un devam oyunu, Steam, Epic Games gibi üçüncü parti mağazalar yerine Activision’a bağlı Blizzard’ın mağazası Battle.net üzerinden dijital olarak ön siparişe açıldı. Yukarıdaki Call Of Duty Black Cold War İndir butonuna tıklayarak yeni Call Of Duty oyununu Windows PC’nize indirip, çıkış yaptığı gün oynamaya başlayabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War İndir

Popüler serinin yeni oyunu Call Of Duty Black Cold War, Ekim ayında beta sürecine girmişti. PC ve konsol kullanıcıları FPS oyununu deneyimleme şansı bulmuştu. Çapraz platform desteğiyle oyuncular beta süresince klasikleşmiş 6v6 Black Ops çarpışmaları, 12v12 Combined Arms oyunları ve yepyeni 40 oyunculu Fireteam Dirty Bomb modunu deneyimlemişlerdi.Oyunu ön sipariş verenler için ücretsiz olarak sunulan Call Of Duty Black Cold War Beta sona erdi.

Black Ops serisi, orijinal ve oyunun tutkunları tarafından çok sevilen Call of Duty Black Ops’un devam oyunu Call Of Duty Black Cold War ile geri döndü. Black Cold War oyunu oyuncuları 1980’lerin başlarında dengelerin altüst olduğu jeopolitik Soğuk Savaş’ın içine sürüklüyor. Oyuncuların tarihi figürler ve acı gerçeklerle yüz yüze geleceği bu sürükleyici tek oyunculu Campaign moduda hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dünya çapında Doğu Belin, Vietnam, Türkiye Sovyet KGB ana karargahı gibi yerlerde savaşmaya hazır olun! Oyuncular elit ajanlardan biri olarak amacı dünyanın güç dengesini bozmak ve tarihin gidişatını değiştirmek olan gizemli karakter Perseus’un izini sürüyor. Woods, Mason ve Hudson gibi klasikleşmiş karakterlerle dünya çapındaki bu savaşın karanlık iç yüzüne giriş yapacak ve yeni ajan ekibiyle yıllardır planlanan bu komploya bir son verecekler. Oyuncular Campaign modunun yanı sıra silahlar ve ekipmanlarla dolu bir Soğuk Savaş deneyimini yeni nesil Multiplayer ve Zombies modlarını da deneyimleyecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War Sistem Gereksinimleri

PC platformuna Standard Edition ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle çıkış yapan son Call of Duty oyunu Black Cold War, sistem gereksinimleri ile de merak ediliyor. NVIDIA tarafından paylaşılan Call Of Duty Black Cold War PC sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri (Oyunun çalışması için gerekli özellikler)

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950

HDD: Sadece Multiplayer için 35GB boş alan / Tüm oyun modları için 82GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri (Orta ayarlarda oynama)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

HDD: 82GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri (Ray Tracing açık oynamak için)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i7-8770k veya AMD Ryzen 1800X

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070

HDD: 82GB boş alan

Ultra RTX (Ray Tracing ile birlikte 4K çözünürlükte yüksek FPS’de oynama)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i7-4770k veya AMD eş değer

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080

HDD: 125GB boş alan

Rekabetçi (Yüksek yenileme hızına sahip monitörde yüksek FPS ile oynama)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i7-8770k veya AMD Ryzen 1800X

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega Graphics

HDD: 82GB boş alan

Call Of Duty Black Cold War Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Activison tarafından Call Of Duty Black Cold War PC çıkış tarihi 13 Kasım olarak belirlendi. Call Of Duty Black Cold War, daha önce de belirttiğimiz gibi Standard Edition ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle geliyor. PC için belirlenen ön satış fiyatı (Blizzard battle.net mağazasında) Ultimate sürüm için 89.99 Euro, Standart sürüm için 59.99 Euro. Elbette oyun farklı kanallar üzerinden de satın alınabilir olacak ancak Steam’e gelmeyeceğini belirtelim. Oyun konsollar için de çıkış yapacak. Xbox One için belirlenen fiyat (Microsoft mağazasında) Standart sürüm için 499 TL, Seçkin (Ultimate) sürüm için 699 TL. PlayStation mağazasına gittiğimizde oyunun Standart sürümünün 499 TL, Seçkin sürümün 699 TL olduğunu görüyoruz. Bunların PS4 ve PS5 konsollar için belirlenen fiyatlar olduğunu belirtmek gerek.