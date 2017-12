Cars with Guns: It's About Time eğer hem yüksek hız yapmak, hem de etrafı dağıtmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir oyun.

Bir aksiyon oyunu ve yarış oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış Cars with Guns: It's About Time'da egzotik araçları seçerek farklı haritalarda savaşabiliyoruz. Oyuncular, ölüm arenası şeklinde tasarlanmış haritalarda rakip ateşinden kaçarak onları yok etmeye, ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yarışlarda başarılı oldukça da para kazanabiliyoruz ve yeni araçlar ile silahların kilidini açabiliyoruz.

Cars with Guns: It's About Time'da araçlarımıza lazer silahları, roketler ve füzeler gibi çeşitli silahları monte edebiliyoruz. Bu silahları kullanabilmek için ise öncelikle planlarını bulmamız gerekiyor. Cars with Guns: It's About Time'daki çeşitlilik ise farklı zaman dilimlerini kapsayan haritalarla sağlanmakta.

Cars with Guns: It's About Time'da araç modellemeleri bir hayli güzel görünüyor; ayrıca hasar modellemesi de oldukça detaylı. Çevresel öğelerin patlatılıp parçalanabildiği oyunda araçlarınızın görünümünü değiştirebilir ve onları kişiselleştirebilir, oyunu aynı bilgisayar üzerinde 4 arkadaş birlikte oynayabilir veya online oyunlarda diğer oyunculara karşı savaşabilirsiniz.