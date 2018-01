Civil Warfare: Another Bullet In The War, PUBG gibi oyunlarla yaygınlaşan battle royale sistemine sahip bir online aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Civil Warfare: Another Bullet In The War'da bir iç savaş hikayesi konu alınıyor. Bu savaşın yaşandığı şehirde hayatta kalmaya çalışan kahramanlardan birinin yerine geçtiğimiz oyunda giderek daralan bir savaş alanında sınırlı kaynakların yerini bulmaya ve rakiplerimizi avlamaya çalışıyoruz.

Civil Warfare: Another Bullet In The War'da oyuna başlarken üzerimizde hiçbir silah olmuyor. Bu silahları bulabilmek için haritadaki binaları ve evleri gezerek silahların, cephanenin ve ekipmanların yerini keşfetmemiz gerekiyor. Süre geçtikçe savaş alanı daralıyor ve bu alan dışında kalan oyuncular hasar alıyor. Ayrıca uçaklar ve helikopterler şehire ara sıra yukarıdan bomba yağdırıyor. Civil Warfare: Another Bullet In The War sürekli tetikte olmamızı, çevremize dikkat etmemizi gerektiren bir oyun.

TPS türünde bir aksiyon oyunu olan, yani 3. şahıs kamera açısıyla oynanan Civil Warfare: Another Bullet In The War'da Deathmatch modu da yer almakta. Bu modda 10 dakikalık süre içerisinde en çok sayıda düşmanı öldürmeye çalışıyoruz. Süre sonunda en çok skor yapan oyuncu karşılaşmayı kazanıyor.

Civil Warfare: Another Bullet In The War minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i3 4340 veya AMD FX 6300 işlemci

- 6 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7700 ekran kartı

- DirectX 9.0

- İnternet bağlantısı

- 6 GB boş depolama alanı