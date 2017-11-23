Crawl, Power Hoof Studios tarafından geliştirilen bir aksiyon oyunudur.

Arkadaşlarınızla oynamak için birebir olan yapımlardan bir tanesi olan Crawl, dungeoncrawl adı verilen aksiyon oyunu türünün en iyi örneklerinden bir tanesi olarak karşımızda bütün ihtişamıyla duruyor. Bu türde oyuncuların amacı; tek tek bütün dungeonlara girip, karşılarına çıkan bütün düşmanları öldürmekken, Crawl bunu kendine özgü bir tkaım değişikliklerle çok farklı bir tarafa çekmeyi de başarıyor.

Dört kişiye kadar destek veren bu oyun, türünün bütün özelliklerine taşıyarak, oyunculara tam bir aksiyon deneyimi sunmaktan da geri kalmıyor. Bütün oyunca oda oda yani dungeon dungeon gezip, karşımıza çıkan her canvarı öldürüyoruz. Bu canavalardan bazıları boss olarak tabir edilen türdeyken, birçoğu da oldukça basit ve bir hamlede alabileceğiniz düşmanlar olarak göze çarpıyor.

Crawl'u diğer oyunlardan ayıran özelliğiyle farklı co-op yapısı. Dört kişiye kadar destek verdiğini söylemediğimiz bu oyunda, oyunculardan bir tanesi asıl kahramanı kontrol ederken, diğer üç tanesi düşmanlarını kontrol ediyor. Böylece tam bir eğlence ve karmaşa ortaya çıkıyor ve sürekli oynamak, zaman geçirmek istediğiniz bir yapım ortaya çıkartılmış oluyor.