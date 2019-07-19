Detroit: Become Human, Quantic Dream tarafından geliştirilen aksiyon macera, yeni kara film (neo noir) gerilim türünde bir oyun. Sony tarafından yayınlanan PS4 oyunu, PC platformunda Epic Games Mağazası’nda karşımıza çıkıyor. İnsanlar gibi konuşulabilen, hareket edebilen ve davranabilen ancak insanlara hizmet eden makineden fazlası olmayan androidlerin bulunduğu bir şehirde geçen oyunda verdiğiniz kadarlar oyunun alacağı şekli ve nasıl dallanıp budaklanacağını belirliyor. Kimin yaşayıp öleceğini de siz karar veriyorsunuz.

PlayStation 4 konsolunun ardından PC platformuna çıkış yapan hikaye bazlı macera oyunu Detroit: Become Human’da amaçları sadece insanlara hizmet etmek olan gelişmiş androidlerle yenilenmiş bir şehri keşfediyorsunuz. Kaosun beşiğinde duran bu cesur yeni dünyada üç android karakterin (Connor, Markus ve Kara) rolünü üstleniyorsunuz.

Karakterlerden bahsedecek olursak; Bryan Dechart tarafından canlandırılan Connor adlı karakter, Detroit’in kaynayan başkentindeki olay mahallerini ve suç vakalarını inceleyen teknolojinin son harikası bir prototip android ve görevi; Detroit Emniyeti’ne programları dışına çıkan, sahiplerini terk eden veya suç işleyen aykırıları yakalama konusunda yardım etmek. Jesse Williams tarafından canlandırılan Markus adlı karakter, Connor’ın karşısında duran isimlerden. Program dışına çıkan bir aykırı olan Markus, Android ayaklanmasını başlatabilecek önemli bir isim. Efendisinden kaçıp, muhaliflerle dolu, büyüyen bir yeraltı şebekesine katılan Markus, Detroit’in android nüfusunu özgür kılacak organize bir hareketin başına geçmiş durumda. Valorie Curry tarafından canlandırılan Kara adlı karakter de program dışına çıkmış yeni üretim bir android. Korumaya ant içtiği masum bir kızla kaçan bir aykırı olarak bilinen Kara ile vahşi bir dünyaya adım atıyorsunuz. Sadece bu üç androidin hayatı değil, tüm Detroit şehrinin kaderi sizin elinizde.

Detroit: Become Human PC Çıkış Tarihi

Detroit: Become Human, sonbaharda PC’ye çıkış yapacak.