Doctor Who: The Lonely Assassins, Sara is Missing ve SIMULACRA’nın ödüllü yaratıcıları tarafından geliştirilen, ilk kez ikonik hikaye Blink’de karşılaşılan Ağlayan Meleklerin korkutucu mirasına dayanan heyecan verici bulunan telefon gizemidir. Doctor Who: The Lonely Assassins, Steam’de!

Doctor Who: The Lonely Assassins İndir

Oyunun hikayesi şöyle; Londra’da terk edilmiş gibi görünen bir evde bir dizi uğursuz olayın esnasında birileri kaybolmuştur, o kişinin telefonunu bulursunuz. Telefon kendi kendini yok etmeye başlar, eski UNIT bilim insanı Petronella Osgood gizli ipuçlarını ortaya çıkarmak ve şifreleri bulmacaları çözmek için yardımınızı ister. Çok geç olmadan tüyler ürpertici kayboluşun ardındaki gerçeği çözmeniz gerekiyor. Ancak unutmayın; arkanızı dönmeyin, başka yere bakmayın ve gözünüzü kırpmayın!