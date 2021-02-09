BBC Studios ve Maze Theory ortak yapımı tüyler ürperten macera oyunu: Doctor Who: The Lonely Assassins
Doctor Who: The Lonely Assassins, Sara is Missing ve SIMULACRA’nın ödüllü yaratıcıları tarafından geliştirilen, ilk kez ikonik hikaye Blink’de karşılaşılan Ağlayan Meleklerin korkutucu mirasına dayanan heyecan verici bulunan telefon gizemidir. Doctor Who: The Lonely Assassins, Steam’de!
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Oyunun hikayesi şöyle; Londra’da terk edilmiş gibi görünen bir evde bir dizi uğursuz olayın esnasında birileri kaybolmuştur, o kişinin telefonunu bulursunuz. Telefon kendi kendini yok etmeye başlar, eski UNIT bilim insanı Petronella Osgood gizli ipuçlarını ortaya çıkarmak ve şifreleri bulmacaları çözmek için yardımınızı ister. Çok geç olmadan tüyler ürpertici kayboluşun ardındaki gerçeği çözmeniz gerekiyor. Ancak unutmayın; arkanızı dönmeyin, başka yere bakmayın ve gözünüzü kırpmayın!
- Orijinal Doctor Who Hikayesi: İkonik bölüm Blink’in kaldığı yerden devam eden Ağlayan Melekler, bir kez daha dehşeti özgür bırakmak için geri döndü…
- Yeni Nemesisi Yakalayın: Kötülükle daha önce hiç olmadığı gibi yüzleşin. Hiçbir telefon güvenli değildir!
- Otantik Karakterler: Gizemli olayları araştırmak için Petronella Osgood (Ingrid Oliver) ile birlikte çalışın. Larry Nightingale olan Finlay Robertson ve Doktor’un sesi olan Jodie Whittaker’ın özel bir görünümü var.
- Bulunan Telefon Gizemi: İpuçlarını ortaya çıkarmak, bulmacaları çözmek ve gerçeği ortaya çıkarmak için mesajlar, e-postalar, videolar, fotoğraflar ve daha fazlasını arayın.
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