EA Play, FIFA futbol oyunu, Need For Speed (NFS) yarış oyunu, Battlefield FPS oyunu gibi Electronics Arts oyunları indirimli satın alıp ucuza oynamanıza sağlayan bir oyun hizmeti. EA Play ile Electronic Arts’a ait yeni çıkan PC oyunlarına da belli bir süre ücretsiz deneme şansına sahip oluyorsunuz. Electronic Arts oyunlarını seviyorsanız, son çıkan ve en çok oynanan oyunları çok ucuza kütüphanenize eklemenize izin veren servisi EA Play’e katılmalısınız. EA Play, Steam’de!

EA Play Nedir?

EA Play (eski adıyla EA Access), Electronic Arts oyunlarını seven herkes için bir numaralı oyun üyeliğidir. EA Play üyeliği, en sevdiğiniz Electronic Arts oyunlarından daha fazlasını elde etmenizi sağlar. Yani; daha fazla ödül, daha fazla özel deneme ve daha fazla indirim. Harika oyun içi görevler ve ödüller, üyelere özel etkinlikler ve özel içerikler gibi avantajlara erişim, EA’in en iyi ve oyuncular tarafından en çok oynanan serilerin yer aldığı oyun kütüphanesine anında erişim, Steam’den dijital EA satın alımlarında geçerli (yeni ve ön siparişe açılan tam sürüm oyunlar, DLC’ler, puan paketi gibi) yüzde 10 indirim gibi avantajlara aylık 29 TL’ye, yıllık 169 TL’ye sahip olursunuz.

Bağlılık ödülleri: Özel ödülleri açın ve koleksiyonunuza anında erişin.

Daima oynayacak daha fazla oyun var: EA’in en sevilen oyun koleksiyonuna anında erişin.

Yeni çıkan oyunları deneyin: Seçilmiş yeni çıkan EA oyunlarını 10 saate kadar oynayın.

Daha uygun fiyata daha fazlasını elde edin: Tam sürüm oyunlardan DLC’lere kadar dijital EA alışverişlerinizde yüzde 10 indirimden faydalanın.

EA Play Oyunları Listesi

EA Play oyun listesi sürekli güncellenmektedir. FIFA 21, Madden 21 gibi yeni oyunları 10 saate kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Star Wars Jedi Fallen Order, Titanfall 2, Need For Speed serisi, Star Wars Battlefront II, Sims serisi, Battlefield 4, Mass Effect 3, Dead Space 3, Unravel serisi gibi farklı türde popüler EA oyunları üyeliğiniz devam ettiği sürece dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. The Play List, üyeliğinize dahil olan, harika bilgisayar oyunlarının olduğu, sürekli gelişen bir koleksiyondur. Bu oyunlar tam sürümdür ve dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Kısaca The Play List harika bir koleksiyondur. Unutmadan, EA Play oyunlarını Mac’te oynayamazsınız.

EA Play Üyeliği Ne Kadar? Üyelik İptali Nasıl Oluyor?

Aylık ve yıllık abonelik seçeneği sunulmaktadır. EA Play Üyeliği fiyatı aylık plan için 29 TL, yıllık plan için 169 TL’dir. Yıllık aboneliği tercih ederseniz yüzde 51 tasarruf elde edersiniz. EA Play üyeliğini iptal etmek hızlı ve kolaydır. Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Abonelikleri Düzenle’yi seçin. “Aboneliğimi iptal et” seçeneğine tıkladıktan sonra Uygula butonuna tıklayın. İşte EA Play üyelik iptali bu kadar basit! Üyeliğinizi bir sonraki aylık veya yıllık faturalandırma tarihinden önce iptal ederseniz, takip eden ay veya yıl için EA ücret almıyor. Üyeliğiniz sona erene kadar oyun oynamaya, indirimlerden faydalanmaya ve oyunları ücretsiz denemeye devam edebilirsiniz.