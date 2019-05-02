Eski Oyunları Ücretsiz Olarak İndirebileceğiniz 4 Site

Free-to-play (Oynaması ücretsiz) oyunlar genellikle daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla kullanılır. Steam’de, tarayıcınızda veya akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak oynayabildiğiniz bütün oyunlar, free-to-play olarak tanımlanır.

Bazen AAA oyunlar veyahut ücretsiz battle royale oyunlar oynamak yerine nostalji yapmayı isteyebilirsiniz. Eski oyunların hikayesi ve bu oyunlarla ilgili anılarınız, sizi bunu yapmaya itebilir. Tam olarak buna adanan birçok internet sitesi sizin bu isteğinizi geri çevirmeyecektir.

Bu yazıda, eski oyunları ücretsiz olarak indirebileceğiniz 4 siteyi öğreneceksiniz.

Abandonia, klasik DOS oyunlarına adanan bir internet sitesidir. Abandonware, telif süresi dolan (artık yayıncı tarafından desteklenmeyen) oyunlardır.

800.000’den fazla üyesi bulunan Abandonia’da 1100’den fazla indirilebilir video oyunu bulunuyor. Abandonia’da her oyuna ayrıntılı bir inceleme, ekran görüntüleri, editör ve kullanıcı değerlendirmesi mevcut. Ek olarak, Abandonia, eski video oyunlarını ad, yıl, puanlama ve kategoriye göre filreleyebilmenize olanak sağlıyor.

Abandonware Dos, üzerinde durulması gereken başka bir abandonware sitesidir. Abandonware Dos da çok aktif bir sitedir.

Sitede yer alan her bir oyuna site tarafından derecelendirme verilir. Her oyun içeriğinde, oyunun özelliklerini, çıkış tarihini ve ilgili ekran görüntüleri ile videolarını görüntüleyebilirsiniz. En iyi eski oyunları aramanıza yardımcı olacak kullanışlı makaleler ve listeler bulabilirsiniz.

RGB Classic Games, çok çeşitli klasik DOS oyunlarına, daha önce yayınlanmamış oyunlara ve hatta bazı “modern” DOS oyunlarına sahiptir. Sitenin tamamı DOS, CP / M-86, OS / 2, Win16 ve Win9x gibi eski bilgisayar işletim sistemleri için klasik oyunları korumaya ve modern sistemlerde oynamasını kolaylaştırmaya adanmış durumdadır.

Oyun türünü, işletim sistemini, şirket adını, yasal durumunu ve yayımlanma tarihini video modunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Video modunu kullanarak arama yaptığınızda oyunlar, desteklenen video modlarına göre listelenir.

Nostalji yolculuğumuz Games Nostalgia ile bitiyor. Games Nostalgia, 1985-1995 yılları arasında piyasaya çıkan yüzlerce muhteşem oyunu içeriyor. Games Nostalji sitesi, oyunları türlere, etiketlere, yeni gelenlere, popülerliğe ve daha fazlasına göre kullanmanıza olanak tanıyan bir kullanıma sahiptir.

Games Nostalgia aynı zamanda her bir oyunu kendi emülatöründe, her iki Windows için de (ve çoğu durumda, macOS'ta da) paketleyerek daha da ilerler. Bu nedenle, Games Nostalgia, favori eski oyunlarınızı oynamak için gerekli olan istikrarlı adımları atar. Yapmanız gerekenler son derece basittir: İndir, aç ve oynamaya başla!