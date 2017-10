Flash Point: Fire Rescue, Steam hesabınız üzerinden satın alabileceğiniz bir tür bulmaca-strateji oyunudur.

Daha önce board game (masaüstü oyunu) olarak satın alınabilen ve bu tür oyunları oynayanlar tarafından oldukça sevilen Flash Point: Fire Rescue, RetroEpic Software tarafından bilgisayar oyununa dönüştürülerek, Steam kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Masaüstü oyundaki bütün özellikleri 3D modellemelerle oyuna aktarmayı başaran yapımcılar, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz başarılı bir başka yapımı daha böylece gerçeğe dönüştürmüş oluyorlar.

Flash Point: Fire Rescue'deki ana amacımız, itfaiye birimimize gelen görevleri tamamlamak. Fakat bunu yaparken, her gittiğimiz yerde bambaşka bir düzenle karşılaşıyoruz. Her karakterimizin bir başka özelliği bulunuyor ve oyundaki strateji kısmı da tam olarak burada başlıyor. Doğru karakterleri doğru yere yönlendirerek ve zamanında müdahele ederek yangını söndürmeye ve bölümü geçmeye çalışıyoruz. Kendine has bu yapısıyla oldukça güzel görünen oyunun görüntülerini de hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.