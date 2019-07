Heavy Rain, PlayStation’ın efsane oyunlarından; PS4’ün ardından PC platformuna çıkış yapıyor. Quantic Dream tarafından geliştirilen popüler suç gerilim oyununun başındaki isim; Beyond: Two Souls oyununundan tanıdığımız David Cage. BAFTA oyun ödüllerinin sahibi olan oyunda Origami Katili olarak tanınan bir katilin peşine düşüyorsunuz. Kararlara bağlı farklı sonlar gösteren oyun, hikaye bazlı tek oyunculu ilerlemeli oyunları sevenler için en iyi seçeneklerden biri.

Hikaye, özgün müzik ve teknik yenilik dalında BAFTA oyun ödülünü alan Heavy Rain, PlayStation’ın sevilen oyunları arasında. PlayStation’ın ardından PC platformuna çıkış yapan psikolojik gerilim, sadece Epic Games’de indirilmeye açıldı. Bu gerilim dozu yüksek oyunda her birinin kendi nedenleri olan ve kendi yollarını takip eden dört farklı karakteri oynuyorsunuz. Suç mahallerine katlanmış kağıtlar bıraktığından dolayı Origami Katili olarak bilinen bir katilin peşindesiniz. Oyunda atacağınız her adım kritik. Vereceğiniz her kararın dramatik sonuçları olabilir. Hikayenin nasıl sona ereceği tamamen size bağlı.

Heavy Rain PC Demo İndir

Yukarıdaki ikinci bağlantıya tıklayarak Heavy Rain PC demo sürümünü ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Demo sürümü 45 dakikada bitiyor. Oyundaki karakterlerden ikisiyle (Norman Jayden ve Scott Shelby) oynayabiliyorsunuz. Demo da 4K çözünürlükte etkileyici grafikler, 60 fps ve geniş ekran uyumluluğu sunuyor.

Heavy Rain PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

İşlemci: i5-4430 @ 3.0 GHz veya eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7870 2 GB

Direct X 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri