Kaspersky Safe Kids, çocukların internet kullanımını denetim altına almak için tercih edebileceğiniz bir Windows programıdır.

Çocukları internet kullanan ailelerin yarısı, internet üzerinde çocukların tehlikeli içeriklere ulaşabileceklerinden korkarlarken, üçte birlik kısmıysa çocuklarının internet kullanımını kontrol etmek istiyorlar. Yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği verilerden hareketle yeni bir uygulama geliştirmek için harekete geçen Kaspersky Labs ise yayınladığı Kaspersky Safe Kids adlı programla birlikte ebeveynlere bilgisayar ve internet üzerinde tam yetki vermek istiyor.

Kaspersky Safe Kids isimli uygulamanın en önemli özelliği ebeveynlere çocukların erişebileceği içerikleri belirleme yetkisi vermesi. Yani bir çocuk, bu uygulama olmaksızın internette her içeriği görebilirken, uygulamayla birlikte ebeveynler erişilebilen içerikleri kendileri belirleyebiliyorlar.

Kaspersky Safe Kids’in bir başka özelliğiyse Safe Search denilen Türkçeye Güvenli Arama olarak çevirebileceğimiz özellik olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu özellik sayesinde aileler, My Kaspersky Portal adresi üzerinden çocuklarının internet üzerinde Google gibi arama motorlarıyla yaptıkları aramalarda karşılarına hangi sonuçların çıkacağını belirleyebiliyorlar. Böylece arama sonuçlarında çocuğun karşısına uygunsuz sonuçlar çıkmasının önüne geçilebiliyor.

Kaspersky Safe Kids ile birlikte gelen bir başka yetenek ise süre kısıtlaması. Yine My Kaspersky üzerinden çocuklarının cihazlarına ulaşan ebeveynlerin, o cihazın kaç saat kullanılabileceğini ayarlayabiliyorlar. Böylece gün içerisinde belirlenen saatin sonuna gelindiğinde, cihaz kendini otomatik olarak kapatıyor ve tekrar açılmıyor. Birçok farklı özelliğiyle birlikte ailelere yardım olan Kaspersky Safe Kids, gerektiği zaman kullanıcılarına psikolojik destek dahi sağlıyor.