Windows PC’nizi ve mobil cihazınızı korumak için ücretsiz ve sistemi yormadan çalışan Avast Free Antivirüs de diğer güvenlik yazılımları gibi bazen güvenli olan dosyaları dahi karantinaya taşıyor. Bu yazımızda Avast'ta karantinaya alınan dosyaları geri getirme işleminin nasıl yapılacağını adım adım açıkladık.

Anti virüs programlarının ortak sıkıntısı dosyaları bazen virüsmüş gibi algılayıp ilgili dosyayı bize sormadan karantinaya taşımasıdır. Bilgisayarımıza indirdiğimiz dosya milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan oldukça güvenli bir dosya olsa dahi ya antivirüs yazılımının virüs imzalarının güncel olmaması ya da başka bir sebepten ötürü dosyamız karantinaya çekilir.

Çoğu anti virüs yazılımında karantinaya alınan dosyaları bulmak oldukça güçtür. Ancak Avast Free Antivirüs yazılımında durum farklı. Sadece birkaç tıklama ile karantinaya alınan tüm dosyalarınızı görebilir ve geri getirebilirsiniz. Peki, Avast'ta karantina dosyası nerede? Dilerseniz adım adım bunu nasıl yapacağınıza geçelim.

Avast'ta Karantinaya Alınan Dosyaları Geri Getirme Adımları

Avast programını açın.

"Protection" kategorisine tıklayın.

"Quarantine" butonuna basın.

Dosyaları seçin.

Alt kısımdaki üç nokta simgesine basın.

"Restore and add exception" seçeneğini seçin.

"Close" butonuna tıklayın.

Dünyanın en iyi antivirüs programları arasında yer alan Avast'ta karantinaya alınan dosyayı geri getirebilmeniz mümkün. Bu işlemi yalnızca birkaç adım uygulayarak tamamlayabilirsiniz. Peki, Avast'ta karantina nerede? Karantinaya alınan dosyayı geri getirmek için ilk olarak popüler anti virüs programını açın.

Programı açtıktan sonra sol kısımda çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bu kategoriler arasından "Protection"ı seçin. Söz konusu kategoriye girdikten sonra "Quarantine" butonuna tıklayın. Açılan bölümde programın bu zamana kadar karantinaya aldığı dosyaları göreceksiniz.

Hangi dosyaları geri getirmek istiyorsanız o dosyaları liste üzerinden seçin. Dosyaları seçtikten sonra pencerenin alt kısmında yer alan üç nokta simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Restore and add exception" seçeneğini seçin.

"Restore and add exception" seçeneğini seçtikten sonra belirlediğiniz dosyalar, hangi konumdaysa o konuma geri gelecektir. İşlem tamamlandıktan sonra "Close" butonuna tıklayın.

Avast'ta Karantinaya Dosya Ekleme Nasıl Yapılır?

Avast programına girin.

"Protection" bölümünü açın.

"Quarantine" butonuna tıklayın.

"Add File" seçeneğini seçin.

Dosyayı seçin.

"Aç" butonuna basın.

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen programda istediğiniz bir dosyayı karantinaya ekleyebilirsiniz. Sahip olduğu gelişmiş özellikler ile dikkat çeken Avast'ta karantinaya dosya ekleme işlemi oldukça pratik. Bunun için ilk olarak Avast'ı açmanız ve ardından "Protection" bölümünü görüntülemeniz gerekiyor.

"Protection" bölümünü açtıktan sonra karşınıza çeşitli seçenekler çıkacak. Bunlar arasından "Quarantine" butonuna basın. Daha sonra "Add file" seçeneğine tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden bilgisayarınızda yer alan dosyayı seçebilirsiniz.

Karantinaya eklemek istediğiniz dosyayı seçtikten sonra "Aç" butonuna tıklayın. Bu adımları uygulamanız hâlinde seçtiğiniz dosya karantinaya eklenecektir. Eğer bu dosyayı bir süre sonra karantinadan çıkarmak isterseniz rehberimizin başında yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Bu yazıda popüler anti virüs programında karantinadan dosya çıkarma ve karantinaya dosya ekleme işlemlerini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Android telefona antivirüs kurmaya gerek var mı sorusunu yanıtladığımız yazıyı da inceleyebilirsiniz.