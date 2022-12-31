Bilgisayar dünyasının vazgeçilmezlerinden biri de antivirüs programlarıdır. Birçok antivirüs programı kendi aralarında sürekli yarışmakta ve en üst sıralara çıkmak durumundadırlar. Peki ücretsiz antivirüs programları hangileri? Gelin birlikte bakalım.

Ücretsiz Antivirüs Programları

Kaspersky Antivirüs

Avira

Avast

Bitdefender

Windows 10 Windows Defender

Kaspersky Antivirüs

Hiç şüphesiz en iyi antivirüs programlarından biri olan Kaspersky Antivirüs programı en iyi antivirüs programları arasında da yer almaktadır. Ücretli ve ücretsiz versiyonu olan Antivirüs programı Kaspersky sonsuza kadar kullanabileceğiniz bir ücretsiz programı da mevcuttur.

Avira

Basit ve kolay kullanıma sahip olan antivirüs programı düşük sistem gereksinimleri ile çalışabilmektedir. Eğer antivirüs programlarından bahsediyorsak, Avira için Alman kalitesinin ve yüksek performansın birleşimi demek hiç de yanlış olmayacaktır.

Kurulum sırasında programın tarayıcı araç çubuğunu yüklerseniz sizlere güvenlik özellikleriyle ilgili birçok ilginç bilgi sunacağı gibi bunun yanında izleme engelleyici ve bir web sayfası ayrıştırıcı özelliği de sizlere sunuyor.

Avast

Milyonlarca kullanıcısı bulunan antivirüs programı birçok özellikle beraberinde gelmektedir. Aynı zamanda başarılı antivirüs programlarından biri olan Avast zararlı yazılımlara karşı sizi koruyabilmektedir. Avast ile aynı düzeyde ve yapılan geliştirmeler sayesinde performansı en hızlı antivirüs programlarının arasında kendisine bir yer bulmasını sağlamış gibi görünüyor.

BitDefender

En iyi antivirüs programlarından biri olan BitDefender ücretsiz bir şekilde bilgisayarınızı kötü yazılımlardan korunmanın en iyi yollarından biridir.

Windows Defender

Bilgisayarınızda Antivirüs programı yüklemekte şüphe duyuyorsanız ve diğer antivirüs programlarına güvenmiyorsanız kendi işletim sisteminizin içinde var olan Windows Defender güvenlik duvarını kullanarak kötü yazılımlara karşı kendinizi koruyabilirsiniz.

Windows ile entegre olarak gayet kabul edilebilir algılama oranlarıyla birlikte gayet hızlı çalışan bir antivirüs olarak dikkat çekiyor ama gelin görün ki bir antivirüs programı olarak işlevleri yeterli düzeyde değildir. Arka planda işini sessiz sedasız yaptığı için birçok kullanıcının tercihi olarak görülmesi de gayet doğal olarak karşılanmalıdır.



Hangi Antivirüs Programını Kullanmalıyım?

Açıkçası bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte en popüler ve en iyi ücretsiz antivirüs programlarından birini tercih edebilirsiniz. Bu sorunun kesin bir cevabı yok çünkü antivirüs programları sürekli kendini güncellemekte yeni dünyanın teknolojilerine ayak uydurmaktadır. Bu nedenle en popüler antivirüs programını tercih etmenizde yarar var. Eğer yine de karar veremiyorsanız o antivirüs programının size sunduğu tüm özellikleri baştan aşağı inceleyebilir ve sizin beklentilerinizi karşılayacak antivirüs programını tercih edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde ücretsiz antivirüs programlarını sizler için derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce en iyi antivirüs programı hangisi ücretsiz antivirüs programları arasında hangisini kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorum kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.