AVG Antivirüs Nasıl Kapatılır?

Antivirüs programları virüslerin piyasaya çıkması ile başlamıştı yani bir virüs ortaya çıktı ve o virüsten korunmak için çözümler aranmıştı. Birçok antivirüs programları içinde kimileri başarılı olurken kimileri hala kendini geliştirmeye devam ediyor ama bazı antivirüs programları oldukça can sıkıcı olabiliyor.

Bunun nedenleri arasında ya üst düzey güvenlik önlemi alması ya da reklam içermesidir. Kısa bir bilginin ardından AVG antivirüs programı nasıl kapatılır? Sizler için anlatıyoruz.

AVG Antivirüs Programı Nasıl Kapatılır?

İlk olarak bilgisayarınızın arama kısmına gelin.

Denetim masası yazın.

Karşınıza ilk çıkan programı açın.

Daha sonra program kaldır seçeneğini seçin

AVG Antivirüs programını sağ tık yaparak kaldır seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra AVG Antivirüs programı cihazınızdan kaldırmış olacaksınız. Ancak, AVG Antivirüs programı cihazınızdan kaldırmadan kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Sırasıyla Ctrl + Alt + Delete tuşuna basın

Görev yöneticisi seçeneğini seçin

İşlemler kısmından AVG programını sonlandırın

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer AVG Antivirüs programını sadece bilgisayarınızda ara sıra taramalar yapmak için kullanmak istiyorsanız yine görev yöneticisi kısmından başlangıç seçeneğini seçtikten sonra AVG Antivirüs programını devre dışı bırakabilir ve bilgisayarınız açıldığında AVG antivirüs program otomatik olarak açılmayacaktır.

Bu sayede AVG Antivirüs programını sadece istediğimiz zaman kendiniz otomatik olarak açmak durumunda kalacaksınız. Ancak, hatırlatmak isteriz ki anlık olarak virüs taramasından cihazınız korunmayacak ve virüse maruz kalabilecektir. Programı tekrar aktif hale getirdiğinizde bu durum ortada kalkacaktır.

Bilgisayarlarımızda çalıştırdığımız her yazılımda olduğu gibi AVG Antivirüs'te de çeşitli problemler yaşanabiliyor. Bu problemlerden en sık karşılaşılanlardan biri AVG Antivirüs'ün bilgisayarınızda yüklü olan farklı bir program ile çakışması. Bu çakışmalar işletim sisteminizin çalışmasını ciddi anlamda aksatabiliyor ve sisteminizin kilitlenmesine sebep olabiliyor.

AVG Antivirüs ile ilgili olarak yaşayabileceğiniz bir diğer sık karşılaşılan problem ise false positive olarak adlandırılan yanlış virüs alarmları. Aslında bu problem sadece AVG Antivirüs'e özel bir problem değil; çünkü her antivirüs yazılımı farklı dosyalara yanlış alarm verebiliyor.



Bu içeriğimizde AVG Antivirüs programı nasıl kapatılır, AVG Antivirüs programı nasıl silinir? Sizler için anlatmış olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce en iyi antivirüs programları hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.