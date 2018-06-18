Midair, ücretsiz olarak Steam üzerinden oynanabilen kendine has bir FPS oyunudur.

Midair, hızlı yapısıyla dikkatleri çeken oyun, jetpack desteğiyle oynanan ve çeşitli silahlarla birlikte internet üzerinden gerçek insanlara karşı oynadığınız bir FPS oyunu. Steam üzerinden ücretsiz olarak yayınlanmasıyla birlikte daha çok oyuncuya ulaşma ihtimali olan Midair, güzel görünen grafikleriyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Oyunculara gerçek bir özgürlük sunan Midair, oyundaki oynanışıyla gerçek bir sanat olarak tanımlanıyor. Yüksek bütçeli oyunlarda olduğu kadar başarılı bir kontrol sunan Midair, yüksek hızıyla Quake günlerini tekrar bizlere hatırlatmak için geliyor.

İsterseniz tek isterseniz takım halinde oynanabilen Midair, jetpackle silahlar arasında kurduğu mükemmel koordinasyonla birlikte dikkat çekmeyi başarırken, yakın zaman sonra adından daha fazla söz ettireceğinden şüphe götürmeyen Midair, FPS oyunu sevenler için kesinlikle göz atılması gereken oyunların başında sayılabiliyor.

Derin stratejik yapısıyla diğer FPS oyunlarıyla yarışması muhtemel olan Midair’e dair daha ayrıntılı bilgileri ve oynanışına dair detaylarıysa hemen aşağıda yer alan videodan görebilirsiniz. İyi seyirler!