MotoGP 18 indir, motosiklet oyunu sevenlerin önümüzdeki günlerde yapabileceği en iyi aramalardan biri olacak.
Milestone, yaptığı değişikliklerden sonra MotoGP 18 indir demek için sizi harekete geçirmeye çalışıyor.
Bugüne kadar geliştirdiği motosiklet yarışı temalı oyunlarla adından söz ettiren İngiliz oyun şirketi Milestone, serinin yeni oyunu için bir süre önce kolları sıvamıştı. MotoGP dünyasının tanınmış pilotlarının yanı sıra serinin geçtiği pistleri oyuna aktarmaya başlayan stüdyo, bir önceki seneye göre çok daha iyi bir oyunla çıkacağının sinyallerini veriyordu. O alıştığımız MotoGP oynanışının yanı sıra birçok farklı modla oyuncuların kendilerine yeni eğlenceler bulacakları söylendi.
MotoGP 18’e adım atanların Red Bull MotoGP Rookies Cup’tan başlayarak kariyerlerine şekil vermeye çalışacakları ve kazandıkları yarışlarla birlikte MotoGP Prömiyer sınıfına ulaşmaya çalışacaklarının altı çizildi. Yeni eklenen Buriram International Circuit ile birlikte toplamda 19 farklı pistte yarışma şansı sunan MotoGP 18, MotoGP eSport Championship ile birlikte yeni bir heyecan sunacağını dile getirdi. Oyunun sistem gereksinimleriyse şöyle oldu:
MotoGP 18 sistem gereksinimleri
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit or later
İşlemci: Intel Core i5-2500, AMD FX-8100 or equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 with 2 GB VRAM or more / AMD Radeon HD 7950 with 2 GB VRAM or more
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX compatible
İlave Notlar: *Laptop versions of graphics cards may work but are not officially supported.
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit or later
İşlemci: Intel Core i7-2600, AMD FX-8350 or equivalent
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 with 4 GB VRAM or more | AMD Radeon R9 380 with 4 GB VRAM or more
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX compatible
İlave Notlar: *Laptop versions of graphics cards may work but are not officially supported.
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