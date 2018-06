Milestone, yaptığı değişikliklerden sonra MotoGP 18 indir demek için sizi harekete geçirmeye çalışıyor.

Bugüne kadar geliştirdiği motosiklet yarışı temalı oyunlarla adından söz ettiren İngiliz oyun şirketi Milestone, serinin yeni oyunu için bir süre önce kolları sıvamıştı. MotoGP dünyasının tanınmış pilotlarının yanı sıra serinin geçtiği pistleri oyuna aktarmaya başlayan stüdyo, bir önceki seneye göre çok daha iyi bir oyunla çıkacağının sinyallerini veriyordu. O alıştığımız MotoGP oynanışının yanı sıra birçok farklı modla oyuncuların kendilerine yeni eğlenceler bulacakları söylendi.

MotoGP 18’e adım atanların Red Bull MotoGP Rookies Cup’tan başlayarak kariyerlerine şekil vermeye çalışacakları ve kazandıkları yarışlarla birlikte MotoGP Prömiyer sınıfına ulaşmaya çalışacaklarının altı çizildi. Yeni eklenen Buriram International Circuit ile birlikte toplamda 19 farklı pistte yarışma şansı sunan MotoGP 18, MotoGP eSport Championship ile birlikte yeni bir heyecan sunacağını dile getirdi. Oyunun sistem gereksinimleriyse şöyle oldu:

MotoGP 18 sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit or later

İşlemci: Intel Core i5-2500, AMD FX-8100 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 with 2 GB VRAM or more / AMD Radeon HD 7950 with 2 GB VRAM or more

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible

İlave Notlar: *Laptop versions of graphics cards may work but are not officially supported.

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit or later

İşlemci: Intel Core i7-2600, AMD FX-8350 or equivalent

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 with 4 GB VRAM or more | AMD Radeon R9 380 with 4 GB VRAM or more

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible

İlave Notlar: *Laptop versions of graphics cards may work but are not officially supported.