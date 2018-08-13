Not Tonight, Steam üzerinden satın alıp oynayabileceğiniz farklı bir konusu olan, farklı yapısıyla dikkat çeken simülasyon oyunudur.

Yeni eviniz Relocation Block B'ye hoş geldiniz. Belirlediğiniz rol 'Bouncer'. Sıkı çalışın, beladan uzak durun ve Birleşik Krallık'ta kalmanıza izin verebiliriz. Brexit görüşmelerinin yıkıldığı alternatif bir Britanya'da aşırı aşırı sağ hükümeti iktidarı ele geçirdi. Avrupa Birliği vatandaşları toplandı ve ülkeden sürüldü. Önceki hayatınızdan çıkıp, kendini gürleyen bir ekonominin ortasında buluyorsun, kazıp kavga etmek ve evini aradığın şehre dönmek için.

Bu gece, her kararın önemli olduğu, politik olarak yüklü bir hikaye ile bir zaman baskısı RPG'sini birleştiren post-Brexit yönetim oyunudur. Direnişe katılacak ve rejimle savaşacak mısınız - ya da başınızı aşağı çekecek ve umarım bir gün bu uzak bir anı olacak mıdır?