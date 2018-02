20 yıllık Windows tarihinde hiç değişmeyen ve yeniliğe uğramayan Not Defterine karşı geliştirilen ve yazılımcıların kullanabilmesi için tasarlanmış olan Notepad3, pek çok dile destek sağlayabiliyor.

Notepad3, sözdizimi vurgulamalı olmasından ve aynı zamanda hızlı, hafif çalışmasından dolayı başarılı bir editördür. Ayrıca Scintilla tabanlı bir metin düzenleyicisidir. Bu nedenden dolayı az bellek kullanır ancak programlama işlerinin çoğunu gerçekleştirecek kadar güçlüdür. Notepad3'te çeşitli biçimlerde (ASCII, UTF-8 ve UTF-16) karakter dizisi dönüştürme, yeni satır biçimi dönüştürme (DOS (CR / SA) kodları çoğaltma, ayraç eşleştirme, otomatik girinti oluşturma ve sözcükleri otomatik tamamlama gibi özellikler yer almaktadır.

Genel anlamda başarılı olan ve bilgisayarı yormayan Notepad3'e ilginiz varsa indirmenizi tavsiye ederim.

Notepad3 Desteklediği Diller

Pek çok dile destek sağlamasıyla kullanılabilirliğini kanıtlıyor. İşte o diller:

ASP, assembly language, AutoHotkey, AutoIt3, AviSynth, Bash, BAT, C, C++, C#, CMake, CoffeeScript, Common Gateway Interface (CGI), Cascading Style Sheets (CSS), DIFF, HTML, INF, INI, Inno Setup, Java, JavaScript, LaTeX, Lua, Markdown, NSIS, Pascal, Perl, PHP, Python, REG, Ruby, SQL, Tcl, Visual Basic (VB), VBScript, VHDL scripts, XHTML, XML, YAML, D Source Script, Go Source Script, JSON, Makefiles, MATLAB, Nim Source Code, Power Shell Script, Resource Script, Shell Script, NFO ANSI