Whatsapp Hangi Programlama Dilini Kullanıyor?

Whatsapp, hemen hemen artık hepimizin kullandığı bir mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması. Akıllı telefonların popülerleşmesiyle hayatımıza giren Whatsapp, milyarlarca indirmeye ulaşmış, hayatımızın ortasında bulunan bir uygulama. Dünya çapında bu kadar çok bilinen ve hemen hemen her gün kullandığımız bu uygulamanın yazılımı nedir diye düşündünüz mü hiç? Whatsapp programlama dili bakımından oldukça merak uyandıran bir uygulama. Gelin beraber Whatsapp’ın programlama diline yakından bakalım.

Whatsapp Hangi Yazılımı Kullanıyor?

Whatsapp, Erlang isminde bir yazılım kullanarak geliştirilmiştir. 1986 yılında Ericsson firması tarafından geliştirilmiştir. Whatsapp’ın bugün elde ettiği başarının arkasında Erlang programlama dilinin de başarısı su götürmez bir gerçektir. Whatsapp gibi bir mesajlaşma uygulamasının ihtiyacı olan hemen hemen her şeyi sağlayan Erlang, oldukça dikkat çekici bir yazılım dilidir.

Erlang, yazılım dünyasında çok sık kullanılan bir program değildir. Söz konusu Whatsapp olduğu zaman bu yazılım oldukça iyi iş çıkarmıştır. Whatsapp programlama dili olarak Erlang’i seçmiştir çünkü bahsi geçen bu yazılım dilinin çok önemli bazı avantajları vardır. Bu avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

Arıza toleransı özelliği sayesinde herhangi bir aksilik durumunda sistem çalışmaya devam eder. Teknik aksaklıklara karşı yüksek bir toleransı mevcuttur.

Erlang durmadan çalışabilir ve bu özelliği sayesinde uzun süreli kapanmalara maruz kalmaz.

Erlang’da bir kod değişikliği yapıldığı zaman yeniden başlatılmaya ihtiyaç duymaz. Bu da Whatsapp’ı sürekli kullanmanızı sağlar ve olası bir kod değişikliğinde uygulama kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam eder.

Whatsapp programlama dili gerçek zamanlı çalışan bir yazılımdır. Bu sayede her şey anlık olarak görüntülenebilir.

Whatsapp ek olarak kullanıcılar arası iletişimi en üst seviyeye çekmek için Ejabberd isimli bir yazılım daha kullanır. Bu yazılım da kullanıcıların eş zamanlılık ilkesine bağlı kalarak mesaj alıp yollamasına imkan verir.

Ejabberd sayesinde Whatsapp’da attığınız bir mesaj önce sunucularda saklanır. Ardından mesaj alıcıya ulaştığı zaman sunucudan silinir. Böylece Whatsapp çok az data ve kaynak kullandığı için oldukça etkili bir biçimde çalışır.

Whatsapp’ın programlama dili olan Erlang ve Ejabberd hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Whatsapp'la ilgili merak ettiğiniz sorulardan birini cevaplamış olduk. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji içeriklerine anında ulaşabilmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

