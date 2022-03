Kod Yazmayı Öğrenmek için Yapmanız Gerekenler

Artık teknoloji çağındayız ve hayatımızın her alanını teknolojik aletler işgal etmiş durumda. Biz onlara son kullanıcı gözüyle bakıyor olsak da, kullandığımız en küçük teknolojik aletin bile arkasında binlerce satır kod yer alıyor.

Biliyorsunuz ki artık geleceğin mesleklerinden bir tanesi programcılık. Bu yüzden pek çok büyük üniversite ve şirket, geleceğimizi oluşturan çocuklara yönelik kodlama kursları ve oyunları geliştirmeye başladılar. Zira kod yazmak, uzmanların söylediğine göre, sadece geleceklerini parlak hale getirmeyecek, aynı zamanda onları çok daha analitik düşünen, mantıklı ve bilimsel insanlar yapacak. Bütün bu sebeplerden ötürü programcılık, modern zamanın en değerli ve gerekli becerilerinden bir tanesi.

Elbette hepimiz bu alanda eğitim alacak kadar şanslı değiliz. Fakat bu konuda kendi kendinizi geliştirmek istiyorsanız önünüzde artık çok fazla imkan var.

Kod Yazmaya Nereden Başlamalısınız?

Kodlamayı öğrenmek, bugünlerde oldukça popüler olan yeni bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. O kadar çok talep var ki liseler bile müfredatlarına programlama dersleri ekleyebiliyor. Programlama ve kodlama genellikle birbirinin yerine kullanılır ancak ikisi birbirinden farklı kavramlardır. Yapay zeka teknolojisi ile her işin dijitalleştirilmesi ve akıllı hale gelmesiyle birlikte, kodlamayı öğrenmek bir çağın ihtiyacı haline geldi.

Uygulamaların dijitalleştirilmesiyle birlikte geliştiriciler ve programcılar için talep de artmaya başladı ve bu nedenle bir programlama dili öğrenmek birçok kişi için faydalı hale geldi.

Kodlama Nasıl Öğrenilir?

Kod yazmaya başlayacağınız zaman gideceğiniz yön büyük bir oranda neden kod yazmak istediğinize bağlı olarak değişecektir. Burada elbette 'neden' sorusunu sorarken varoluşsal bir sorgudan bahsetmiyoruz. Hangi amaçla programcılığı öğrenmek istediğinizden bahsediyoruz.

Örneğin; profesyonel bir programcı olmak için yapmanız gerekenler ve harcayacağınız zaman ile hobi olarak kod yazmak için yapmanız gerekenler ve harcayacağınız zaman arasında çok fark var. Profesyonel olmak için kurslar ve okullar daha iyi bir imkan sunarken hobi amaçlı yapmak istiyorsanız çevrimiçi kurslar ve interaktif rehberler daha iyi işinizi görebilir.

Programlama dilleriyle ilgili yazılımcılar arasında sürekli bir didişme vardır. Bir kısmı bir programlama dilini deli gibi savunurken diğer bir grup başka bir dili kabullenip savunurlar. İşin aslı "en iyi" programlama dili diye bir şey yoktur.

Elbette bazı diller diğerlerinden daha kullanıcı dostu olabilir. Fakat temelde programlama dilini seçmek de tıpkı yukarıda bahsettiğim gibi neden kod yazmak istediğinize bağlıdır. Örneğin; iOS için geliştirme yapmak istiyorsanız Swift öğrenmeniz yararınıza olur. Fakat programlama konusunda ciddi yerlere gelmek istiyorsanız C ile başlayıp ardından Python gibi dillere atlamanız çok daha kolay olacaktır.

Sabırlı Olun

Hangi dili veya hangi öğrenme metodunu seçerseniz seçin, sonuçta bir işe en başından başlıyorsunuz. Her konuda olduğu gibi programlama konusunda da öğrenme esnasında sabırlı olmanız ve sürekli olarak pratik yapmanız gerekiyor. Sonuçta bir şeyi öğrenmenin en temel yollarından birisi bıkmadan usanmadan pratik yapmaktır.

Programlama konusunda da hangi dile başlıyor olursanız olun, temellerinden başlamanız gerekiyor. Örneğin; Python öğrenecekseniz öncelikle Python ile ilgili bir giriş veya rehber okumanızda fayda var. Ardından ilk kodlama projenize başlayabilirsiniz. Nasıl matematik öğrenirken sürekli olarak örnek çözüyoruz, programlamada da sürekli olarak örnek çözmeniz ve sabırlı olmanız gerekiyor.

Çocuklar İçin Geliştirilen Uygulamaları Deneyin

Yazının başında da söylediğim gibi gelecek çocuklarda ve programlamada olduğu için pek çok üniversite ve kuruluş çocuklara yönelik uygulamalar geliştirmeye başladılar. Her ne kadar çocuklar için desem de, bu uygulamalara baktığınız zaman her yaştan insana, özellikle de öğrenmeye hevesli herkese hitap ettiğini görebilirsiniz.

Basit gibi görünse de çocuklar için geliştirilmiş bu uygulamalar, daha doğru bir tanımla platformlar, genellikle oyun geliştirme üzerine kurulu olduğu için aynı zamanda hem öğretici hem de eğlenceliler.

Çevrimiçi Ücretsiz Eğitim Sitelerini Kullanın​

Programlama öğrenmek için eğitim almanıza gerek yok çünkü artık pek çok çevrimiçi ücretsiz kurslar veren eğitim sitesi bulunuyor. Codecademy, Udacity, W3Schools gibi siteler bunlardan bazıları. Bunlar aracılığıyla programlamanın temellerini öğrenebilirsiniz. Böylece kendi küçük ve basit projelerinize başlayabilirsiniz.

Hangi programlama dilini öğrenmek istediğinize karar verdikten sonra geriye kalan doğru kaynağı bulmak. Elbette bu çevrimiçi ücretsiz eğitim siteleri programlamaya başlamak için ideal fakat bunu bir adım ileri taşıyabilirsiniz.

Kodlama Kursları Alın​

Yukarıdaki adıma benzer bir diğer adım da kodlama kursları almak. Fakat yukarıdakiler daha çok tutorial yani rehber niteliğinde oldukları için biraz daha ileri seviyelerde daha ileri kurslar almayı düşünebilirsiniz.

Örneğin; üniversiteler tarafından çevrimiçi olarak verilen bilgisayar bilimleri ve kodlamaya giriş gibi derslerle bir kaç ayda üniversite eğitimi seviyesine ulaşabiliyorsunuz.

Ücretsiz Programlama Kitapları Edinin

Bir problemde takılı kaldığınızda her zaman bir kitaptan yardım almak çok işinize yarayabilir. Kitaplar artık demode gibi görünse de aslında eğitimimizin çok önemli parçaları ve hala daha pek çok şeyi öğrenmek için onlara danışmak zorundayız.

Kodlama Oyunları Oynayın

Yukarıda çocuklar için geliştirilmiş web sitelerinden bahsetmiştim. Yine buna benzer kodlamayı oyuna dönüştüren platformlar mevcut. Fakat bunlar çocuklardan çok yetişkinlere yönelik tarzda geliştirilmiş siteler.

Artık günümüzde oyunlaştırma sayesinde pek çok şeyi oyunlar aracılığıyla çok daha kolay öğrenebiliyoruz. Programlama da bunlardan bir tanesi.

Bir Mentor Edinin​

Mentor, bildiğiniz gibi bir konuda size akıl hocalığı yapacak ve danışmanlık verecek kişilere deniyor. Programlama da bir öğretmen eşliğinde çok daha rahat öğrenilebilecek bir konu. Eğer kod yazan arkadaşlarınız varsa onlardan destek alabilir ve sorularınızı çok daha rahat çözebilirsiniz.

Ayrıca bununla birlikte eğer biraz ileri seviyeye geldiyseniz ve kod öğrenmek isteyen arkadaşlarınız varsa siz de onlara hocalık yapabilirsiniz. Nasıl okul hayatımızda arkadaşlarımızla çalıştığımızda çok daha fazla verim alıyorduysak, programlama için de aynısını uygulayabilir ve arkadaşlarınızla birlikte daha iyi öğrenebilirsiniz.

Başkasının Kodunu İnceleyin​

Bir başkasının koduna tersine mühendislik uygularsanız, yani başkasının kodunu satır satır inceler ve nasıl çalıştığını öğrenirseniz büyük resmi çok daha iyi görebilirsiniz. Bunun için internet üzerindeki açık kaynak yazılımlardan faydalanabilirsiniz.

Günümüzde açık kaynak ve özgür yazılım kavramları giderek daha çok duyulmaya ve gelişmeye başladı. Özellikle GitHub üzerinde pek çok açık kaynak yazılım bulunuyor. Siz de bu tarz bir uygulamanın kodlarını 'hackleyebilir', böylece farklı perspekfitler edinebilirsiniz.

Kod Yazmak için Kullanabileceğiniz Programlar Neler?

Java

1991 yılında akıllı TV’ler için geliştirilen Oracle Java dünyadaki en popüler programlama dilidir. Java, çok yönlü, kullanımı kolay ve pek çok alanda kullanılabiliyor. Sahip olduğu özellikler Java'yı yeni başlayan ve deneyimli programcılar için muhteşem bir dil haline getiriyor. Bu yüzden birçok insan Java öğrenmek istiyor.

C

C dilinin temelleri Martin Richards tarafından geliştirilen BCPL adlı dil ile atılmıştır. Sonra, BCPL dilinden esinlenerek, Ken Thompson B adlı dili oluşturmuştur. B dili, C dilinin oluşturulmasında bir basamak olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise, C dili Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından geliştirilmiştir.

Günümüzde C dilinin bu sürümü ‘ANSI C’ veya ‘C89’ adı ile anılır.

Python

Python kodlama, son dönemlerde giderek daha popüler hale gelen, birçok büyük şirketin de kullandığı işlevsel ve kullanıcı dostu bir programlama dilidir. Python'un bu durdurulamaz yükselişi, günümüzde pek çok insanı Python dersleri ile kodlama öğrenmeye teşvik eder.

PHP

PHP Köprü Metni Önişlemcisi (PHP), web geliştiricilerinin veritabanlarıyla etkileşime giren dinamik içerik oluşturmasına olanak tanıyan bir programlama dilidir. PHP temel olarak web tabanlı yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanılır.

Kod Yazmak için Kullanabileceğiniz İnternet Siteleri Neler?

BitDegree

BitDegree, programlamadan oyun geliştiriciliğine kadar çoğu alanda ücretsiz kod yazma dersleri sunuyor. Eğer yazılım kursları ile uğraşmadan evinizin rahatlığında yazılım öğrenmek istiyorsanız, kesinlikle bakmanız gereken bir sitedir.

Standart online yazılım öğrenme ve oyunlaştırılmış derslere sahiptir. Oyunlaştırılmış dersler sayesinde kod öğrenme sürecine etkileşim ve başarı hissiyatı ekleniyor. Tüm yapmanız gereken öğrenmek istediğiniz kodlama dilini seçmek ve öğrenmeye başlamak.

Coursera

Coursera, başlıca üniversitelerdeki profesörler tarafından sunulan yazılım dersleri, rehberler ve kaynaklar içeriyor. Arasından seçim yapabileceğiniz yüzlerce farklı kod yazma dersleri bulunuyor.

Bu dersleri oluşturabilmek için Coursera en ünlü üniversitelerdeki en iyi öğretmenlerle ortaklık sağlamış. Bunun anlamı, yazılım öğrenmek için en iyi kaynaklara erişiminiz bulunuyor. Sitedeki bütün dersler tamamen ücretsiz ancak eğer sertifika almak istiyorsanız bunun için ücret ödemeniz gerekiyor.

Code Academy

Code Academy, ücretsiz kod öğrenmek için kullanılan en popüler sitelerden bir tanesi. 24 milyonu aşkın kişi bu platformu kullanarak kod yazmayı öğrendi.

Yazılımcılığa girişten başlayarak daha gelişmiş dillere kadar oldukça geniş yelpazede kod yazma dersleri sunuyorlar. İnteraktif öğrenme yaklaşımı sayesinde öğrendiklerinizi anında uygulamaya koyabiliyorsunuz. Tamamen yeni başlayan birini, çalışan bir yazılımcı hale getirmek üzere 300 milyon saatin üzerinde ücretsiz kod yazma dersi bulunuyor.

edX

edX, devasa açık kaynak yüksek eğitim ve öğretim platformudur. Şu an için 5 milyonun üzerinde öğrenci ağı bulunuyor.

Site çeşitli kategorilere ayrılmış ve bu kategoriler yazılımcılıktan öteye gidiyor. Sizin amacınız yazılım öğrenmek olduğundan, en faydalı bulacağınız kategori ‘Bilgisayar Bilimi’ olacaktır.

Khan Academy

Khan Academy, devasa bir çevrimiçi öğrenme platformu. Yazılım ile ilgili zengin bilgilere ve yeteneklere ulaşmanız mümkün. Temel yazılım bilgilerinden, gelişmiş uygulamalara kadar her seviyede dersler ve rehberler bulabilirsiniz.

Tüm dersler uzmanlar tarafından veriliyor ancak öğrenciler, süreçte öğrendiklerini paylaşmaya teşvik ediliyor.