Panzer Strategy, Steam üzerinden satın alınıp oynanabilen, kendine has özellikleri bulunan bir strateji oyunudur.

Stami Games tarafından geliştirilen Panzer Strategy, adından da az çok anlaşılacağı üzere, motorize zırhlıları kontrol ederek, çeşitli görevleri gerçekleştirmeye çalıştığınız bir strateji oyunu. Bildiğiniz üzere İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihinin gördüğü en büyük tank savaşlarının birkaçına sebep olmuştu. Özellikle Almanlar ve Ruslar arasında gerçekleşen Kusk Savaşı, zırhlıların çarpıştığı en büyük muhabere olarak kayıtlara geçmişti. Binlerce tankın ve diğer motorlu zırhlının katıldığı bu savaşta, kuşkusuz tanklarını ve tank birliklerini daha iyi idar eden taraflar, savaşların galibi olarak çıkmayı başarmışlardı.

Panzer Strategy isimli strateji oyunu da tam olarak İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan tank savaşlarını size yaşatmak için ortaya çıkmış oyunlardan bir tanesi. Kare kare ilerlediğimiz oyunda, tanklar, zırhlı birlikler ve uçaklarla birlikte tam bir strateji kuruyor ve birliklerimizi koordinasyon içerisinde ilerleterek, rakiplerimizi yenmeye çalışıyoruz. Fakat tahmin edeceğiniz gibi bu her seferinde kolay olmuyor ve yaptığınız bir hata, bütün bir bölümü kaybetmenize sebep olabiliyor.

Hem strateji seven hem de İkinci Dünya Savaşı yıllarına merak salan oyuncular için kaçırılmayacak yapımlardan bir tanesi olarak gösterebileceğimiz Panzer Strategy, kesinlikle denenmesi gereken oyunlar listemize girmekten de geri durmuyor.