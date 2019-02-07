Pardus Image Writer, adından da anlaşıldığı üzere Pardus işletim sistemini kuruluma hazır hale getirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz bir araçtır. Kullanışlı özellikleri ve basit arayüzü ile karşımıza çıkan programda kısa sürede işlerinizi halledebiliyorsunuz.

Milli işletim sistemimiz Pardus'un ISO dosyasını USB belleklerinize kurarak bilgisayarlarınıza kurmanıza olanak sağlayan Pardus Image Writer, kolay ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Oldukça basit bir kuruluma sahip olan program ile kalıp dosyasını hızlıca kuruluma hazır hale getirebiliyorsunuz. Bu tarz bir program arayışınız varsa mutlaka denemeniz gereken Pardus Image Writer, aynı zamanda sistem kaynaklarını da idareli kullanıyor. Minimal boyutlarıyla ön plana çıkan Pardus Image Writer'ı kolayca kurabiliyorsunuz.

Pardus Image Writer programını tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.