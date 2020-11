Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake, ufak bulmacalar içeren aksiyon macera oyunu. 2003 yılında yayınlanan Sands of Time üçlemesinin ilk oyunu seneler sonra orijinaline sadık kalınan hikayesi ve yenilenen görselleriyle karşımıza çıkıyor. Eleştirmenlerce beğenilen oyunun tamamen elden geçirilen bu sürümünde Pers Prensi olarak krallığınızı hain Vizier’den kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake Epic Games’de! (Ubisoft oyunun Steam’de yayınlanmayacağını açıkladı.) Bu yeni maceranın tadını çıkarırken 1989'da yayınlanan orijinal oyun Prince of Persia'yı da açın ve dilediğiniz zaman ana menüden oyuna erişme şansına sahip olun.

Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake İndir

İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Prince Of Persia: The Sands Of Time yenilikçi tasarımı, sürükleyici hikayesi ve büyüleyici karakterleriyle oyunseverlerin gönüllerinde taht kurmuştu. Beğenilen Prince Of Persia: The Sands Of Time geri döndü! Artık Pers İmparatorluğunun çöllerinde tarih öncesi bir dilde kulaktan kulağa anlatılan bir efsane vardır. Namussuzluğun hüküm sürdüğü ve kanın gövdeyi götürdüğü bir zamanı anlatır. Sihirli bir hançerin karanlık güçlerinin cezbine kapılan genç bir Prens ölüm saçan bir şeytanı istemeden serbest bırakmıştır. Muhteşem bir krallık tehlike altındadır.