Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake Steam yerine Epic Games'de! Serinin popüler oyunu Ubisoft tarafından yeniden canlandırıldı.
Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake, ufak bulmacalar içeren aksiyon macera oyunu. 2003 yılında yayınlanan Sands of Time üçlemesinin ilk oyunu seneler sonra orijinaline sadık kalınan hikayesi ve yenilenen görselleriyle karşımıza çıkıyor. Eleştirmenlerce beğenilen oyunun tamamen elden geçirilen bu sürümünde Pers Prensi olarak krallığınızı hain Vizier’den kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake Epic Games’de! (Ubisoft oyunun Steam’de yayınlanmayacağını açıkladı.) Bu yeni maceranın tadını çıkarırken 1989'da yayınlanan orijinal oyun Prince of Persia'yı da açın ve dilediğiniz zaman ana menüden oyuna erişme şansına sahip olun.
Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake İndir
İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Prince Of Persia: The Sands Of Time yenilikçi tasarımı, sürükleyici hikayesi ve büyüleyici karakterleriyle oyunseverlerin gönüllerinde taht kurmuştu. Beğenilen Prince Of Persia: The Sands Of Time geri döndü! Artık Pers İmparatorluğunun çöllerinde tarih öncesi bir dilde kulaktan kulağa anlatılan bir efsane vardır. Namussuzluğun hüküm sürdüğü ve kanın gövdeyi götürdüğü bir zamanı anlatır. Sihirli bir hançerin karanlık güçlerinin cezbine kapılan genç bir Prens ölüm saçan bir şeytanı istemeden serbest bırakmıştır. Muhteşem bir krallık tehlike altındadır.
- Klasik Yeniden Doğdu: Yeni nesil için bu büyük çaplı yeniden yapımda aksiyon-macera oyunlarını yeniden tanımlayan klasik hikayeyi deneyimleyin.
- Bugün İçin Yeniden Tasarlandı: Yeni düşman karakter modelleriyle savaşın ve geliştirilmiş karakter sesleri, sesleri, platform animasyonları ve oyun müziği ile birlikte tamamen yeni sinematik bölümlerin keyfini çıkarın.
- Zamanın Gücünü Kullanın: Sands of Time’da en iyisi olun ve yol boyunca bulmacaları çözerken zamanı tersine çevirmek, hızlandırmak, dondurmak ve yavaşlatmak için hançerinizi kullanın.
- Modernize Kontroller: Kamera, kontroller ve savaş, günümüz standartlarına göre tamamen yeniden oluşturuldu ve güncellendi. Orijinal veya modernize edilmiş haritalama arasında seçim yapın.
- Heyecan Verici Grafik Güncellemeleri: Daha gerçekçi grafiklerle kendinizi antik Pers’e bırakın.
- Bonuslarla Deneyiminizi Artırın: Maceranız boyunca 1989 tarihli orijinal oyun Prince of Persia’nın kilidini açın, ardından istediğiniz zaamn ana menüden erişin. Ve daha fazla sürpriz sizi bekliyor!
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