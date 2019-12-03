RimWorld, akıllı bir yapay zeka tabanlı hikaye anlatıcısı tarafından yönlendirilen bir bilim kurgu kolonisidir. Cüce Kalesi, Ateşböceği ve Kumuldan esinlenilmiştir.

Uzak bir dünyada bir gemi enkazından üç kurtulanla başlarsın.

Sömürgecilerin ruh hallerini, ihtiyaçlarını, yaralarını, hastalıklarını ve bağımlılıklarını yönetin.

Ormanda, çölde, ormanda, tundrada ve daha pek çok yerde inşa edin.

Sömürgecilerin aile üyeleri, sevenler ve eşlerle ilişkiler geliştirip kopmalarını izleyin.

Yaralı uzuvları ve organları protez, biyonik veya diğerlerinden toplanan biyolojik parçalarla değiştirin.

Korsanlar, kabileler, deli hayvanlar, dev böcekler ve eski ölüm makineleri ile savaşın.

Metal, ahşap, taş, kumaş ve fütüristik malzemelerden el sanatları yapıları, silahları ve giysileri.

Sevimli hayvanlar, üretken çiftlik hayvanları ve ölümcül saldırı hayvanlarını yakalayıp eğitin.

Geçen gemiler ve karavanlarla ticaret yapın.

Görevleri tamamlamak, takas etmek, diğer fraksiyonlara saldırmak veya tüm koloninizi taşımak için karavanlar oluşturun.

Kar yağışı, fırtınalar ve ateşle savaş.

Mültecileri veya mahkumları yakalayın ve kendi tarafınıza çevirin veya köleliğe satmak.

Her oynadığınızda yeni üretilmiş bir dünyayı keşfedin.

Steam Atölyesi'nde yüzlerce vahşi ve ilginç modu keşfedin.

Akıllı ve göze çarpmayan bir AI öğretmeninin yardımı ile kolayca oynamayı öğrenin.

RimWorld bir hikaye üreticisidir. Hapsedilmiş korsanlar, umutsuz sömürgeciler, açlık ve hayatta kalma hakkında trajik, çarpık ve muzaffer hikayeler yazar olarak tasarlandı. Dünyanın size fırlattığı “rastgele” olayları kontrol ederek çalışır. Her fırtına, korsan saldırısı ve seyahat eden satıcı, AI Storyteller tarafından hikayenize dağıtılan bir karttır. Seçilebilecek birkaç hikaye anlatıcı var. Randy Random çılgınca şeyler yapıyor, Cassandra Classic gerginliği artırıyor ve Phoebe Chillax rahatlamayı seviyor.

Sömürgecileriniz profesyonel yerleşimciler değil - yörüngede tahrip olmuş bir yolcu gemisinden kaza geçiren hayatta kalanlar. Bir asil, bir muhasebeci ve bir ev hanımı ile bitebilirsin. Savaşa girerek onları kendi tarafınıza çevirerek, köle tüccarlarından satın alarak veya mültecileri alarak daha fazla sömürgeci edineceksiniz. Böylece koloniniz her zaman rengarenk bir ekip olacak.

Her insanın geçmişi izlenir ve nasıl oynadıklarını etkiler. Bir asil, sosyal becerilerde (mahkumları işe alma, ticaret fiyatlarını müzakere etme) harika olacak, ancak fiziksel çalışmayı reddetecektir. Bir çiftlik oafı, uzun deneyime göre nasıl yiyecek yetiştirileceğini bilir, ancak araştırma yapamaz. İnek bir bilim adamı araştırmada harikadır, ancak sosyal görevler yapamazlar. Genetiği değiştirilmiş bir suikastçi öldürmekten başka hiçbir şey yapamaz - ama bunu çok iyi yapar.

Kolonistler ilişkileri geliştirir ve yok eder. Her birinin, başkaları hakkında, onların sevgili olup olmayacaklarını, evleneceklerini, hile yapacaklarını veya kavga edip edemeyeceklerini belirleyen bir görüşü vardır. Belki de en iyi iki kolonistiniz mutlu bir şekilde evlidir - onlardan biri onu ateşli silah yaralanmasından kurtaran çılgınca cerrah için düşene kadar.

Oyun kutuptan ekvata kadar bütün bir gezegen oluşturur. Kaza göletlerinizi soğuk bir kuzey tundrada mı, kurak bir çöl dairesinde mi, ılıman bir ormanda mı yoksa buharlı bir ekvator ormanında mı karalayacağınızı seçersiniz. Farklı alanlarda farklı hayvanlar, bitkiler, hastalıklar, sıcaklıklar, yağışlar, maden kaynakları ve arazi var. Hastalık bulaşmış, boğulma ormanlarında hayatta kalma zorlukları, kurak bir çöl arazisinde veya donmuş bir tundrada, iki aylık bir büyüme mevsimi olanlardan çok farklıdır.

Gezegenin her yerine seyahat et. Tek bir yere sıkışıp kalmadın. Bir insan, hayvan ve mahkum karavanı oluşturabilirsiniz. Kurtarma, eski müttefikleri korsan kaynaklardan kaçırdı, barış görüşmelerine katıldı, diğer gruplarla ticaret yaptı, düşman kolonilerine saldırdı ve diğer görevleri tamamladı. Koloninin tamamını toplayıp yeni bir yere bile gidebilirsin. Daha hızlı seyahat etmek için roketle çalışan nakliye bölmelerini kullanabilirsiniz.

Hayvanları evcilleştirebilir ve eğitebilirsiniz. Sevimli hayvanlar üzgün sömürgecileri neşelendirecek. Çiftlik hayvanları çalıştırılabilir, sağılabilir ve kesilebilir. Saldırı canavarları düşmanlarına salınabilir. Pek çok hayvan var - kediler, labradorlar, boz ayılar, develer, pumalar, şinşillalar, tavuklar ve egzotik uzaylı benzeri yaşam biçimleri.

RimWorld'deki insanlar, herhangi bir anda nasıl hissedeceklerine karar vermek için durumlarını ve çevresini sürekli izler. Açlık ve yorgunluğa cevap verir, ölüme tanık olur, saygısız bir şekilde gömülü cesetleri, yaralanır, karanlıkta kalır, sıkışık ortamlara tıkılıp, dışarıda ya da başkalarıyla aynı odada yatar ve diğer pek çok durumda. Çok gerginlerse, kırılabilir veya bozulabilirler.

Yaralar, enfeksiyonlar, protezler ve kronik durumlar her vücut kısmında izlenir ve karakterlerin kapasitelerini etkiler. Göz yaralanmaları ateş etmeyi veya ameliyat yapmayı zorlaştırır. Yaralı bacaklar insanları yavaşlatır. Eller, beyin, ağız, kalp, karaciğer, böbrekler, mide, ayaklar, parmaklar, ayak parmakları ve diğerleri yaralanabilir, hastalanabilir veya kaybolabilir ve hepsinin mantıklı oyun içi etkileri olabilir. Ve diğer türlerin kendi vücut düzenleri vardır - bir geyiğin bacağını çıkarır ve diğer üçüne hala sarılabilir. Bir gergedanın boynuzunu çıkarın ve çok daha az tehlikeli.