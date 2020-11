Sakuna: Of Rice and Ruin, çok beğenilen Astebreed oyununun arkasındaki bağımsız ekip Edelweiss tarafından geliştirilen yan bakış kamera açısından oynanış sunan (side-scrolling) aksiyon oyunu. Sakuna: Of Rice and Ruin, yan bakış kamera açısından oynanış sunan aksiyonu craft ve çiftçilik simülasyonu ile birleştiriyor.

Bir grup dışlanmış insanla birlikte bir adaya sürülen gururlu ancak yalnız olan bir hasat tanrıçası Sakuna rolünü üstleniyorsunuz. Muhteşem, gizemli doğal ortamlarda iblislerle mücadele ederek adayı işlerken bir yandan dağ köyünde bir ev buluyor, pirinç hasat ederek ve insanları iyileştirerek bir tanrıça olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Sakuna: Of Rice and Ruin, Japon mitolojisine bir aşk mektubu, pirinç yetiştirme sanatına bir övgü ve tarımın arkasındaki zanaatın sürükleyici bir simülasyonu. Sakuna: Of Rice and Ruin Steam’de! Yukarıdaki Sakuna: Of Rice and Ruin İndir butonuna tıklayarak oyunu Windows PC’nize yükleyip oynayabilirsiniz.

Sakuna: Of Rice and Ruin’de pirincin gerçek gücünü keşfedin! Tehlikeli bir adaya sürgün edilen şımarık bir hasat tanrıçası Sakuna olarak toprakları geri almak için iblis ordularıyla savaşın. Ardından dağ köyünüze dönün ve muhteşem prinçle dolu bir tarlaya yönelin.

Yan Kamera Bakış Açısından Platform Aksiyon: Büyülü "ilahi giysiler"de ustalaşmak, uzaktaki platformlarla boğuşmak, tehlikeden kaçmak ve güçlü düşmanların üstesinden gelmek ve şeytani canavarları alt etmek için hızlı, ağır ve özel saldırıları bir araya getiren çiftlik aletlerini silah olarak kullanın.

Detaylı 3D Simülasyon Tarzı Oynanış: Muhteşem mahsulü yetiştirmek için detaylı adımları izleyerek ekimden hasada kadar antik tarım sanatını öğrenin. Bir hasat tanrıçası olarak Sakuna'nın gücü, doğrudan savaş yetenekleriyle lişkili olan estetik ve lezzete katkıda bulunan her pirinç hasadıyla artıyor.

Vahşi Doğanın Ortasında Bir Ev Yapın: Sakuna’nın ölümlü yoldaşları onun maceralarında topladığı gereçler ve malzemelerden silahlar, zırh ve yemek yapıyor, yoldaşları için görevleri tamamladıkça daha da fazla seçeneğin kilidi açılıyor.

Japon Mitolojisine Yeni Bir Bakış: Kadın kahraman, geleneksel Japon mitolojisinden esinlenen, fakat birçok eşsiz değişikliklerin de bulunduğu tanrı ve iblis panteonunun bir parçasıdır. Hikaye ve dünya, kimi tanıdık kimiyse tamamen özgün olan, sevgiyle işlenmiş birçok detayla dolu.

Sakuna: Of Rice and Ruin Sistem Gereksinimleri

Sakuna: Of Rice and Ruin oynamak için Windows bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar aşağıda belirtilmiştir. Bilgisayarınızın önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması oyunu akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz anlamına gelirken, minimum sistem gereksinimleri oyunu çalıştırmak için gerekli donanımdır. Sakuna: Of Rice and Ruin PC sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10

İşlemci: Intel Core i5-7500

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 750 Ti

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri