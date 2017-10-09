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Scorn - Part 1 of 2 : Dasein (windows)
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Scorn - Part 1 of 2 : Dasein

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Scorn - Part 1 of 2 : Dasein
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Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk
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Uçuk ve ürpertici mekan ve silah tasarımları, güzel grafikler Scorn'da bir araya geliyor

Scorn oyunculara sunduğu benzersiz atmosfer ile dikkat çeken FPS oyunu  türünde bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

2 bölüm halinde oyuncuların beğenisine sunulacak Scorn'un ilk bölümü Scorn - Part 1 of 2 : Dasein olarak adlandırılıyor. Bizi kabuslardan çıkmış bir dünyaya konuk eden Scorn'da oyun dünyası aslında bir toprak parçası değil, yaşayan bir organizma. Yani dev bir vücudun içinde ilerliyormuş gibi oyunda birbirleriyle bağlantılı farklı bölgelere yolculuk ediyoruz. Mekan tasarımlarına bir hayli özen gösteriliyor ve her ziyaret ettiğimiz bölge kendine has bir tema ile karşımıza çıkıyor.

Scorn, oyuncuların keşfetme hissini tam anlamıyla yaşayabilmesi için oyunu kolaylaştıran ipuçlarından, göstergelerden ve sinematiklerden arındırılmış bir oyun. Hikaye, siz oyunu oynarken gerçek zamanlı olarak aktarılıyor, bu sayede etrafınızda gerçekten yaşayan bir dünya olduğu hissine kapılıyorsunuz. Oyunda kullanacağınız silahlar, araçlar ve makineler ise devasa organizmanın birer uzuvları gibi. Yani bir silahı kullanabilmek için öncelikle onu vücudun üzerinden koparmanız gerekiyor.

Scorn'da silahlar ve mermiler kısıtlı sayıda. Bu da hayatta kalmayı gerçek bir mücadele yapmakta. Yani oyunda etrafa mermi saçarak ilerleyemiyorsunuz.

Grafiksel olarak oldukça başarılı olan Scorn'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 2100 veya AMD FX 6300 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı

- DirectX 11

- 50 GB boş depolama alanı

07:56 Scorn Adlı Bu Ürpertici Korku Oyununu Oynayabilir miydiniz?
Scorn Adlı Bu Ürpertici Korku Oyununu Oynayabilir miydiniz?

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