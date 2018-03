Shadow of the Tomb Raider, bir tür aksiyon-macera oyunudur.

Oyun dünyasının unutulmaz serilerinden bir tanesi olan Tomb Raider, ilk olarak 1996 yılında Eidos Interactive tarafından geliştirilmişti. Bugüne kadar onlarca farklı oyunuyla karşımıza çıkan seri, son olarak Rise of the Tomb Raider ismi verilen oyunla piyasaya tekrar merhaba demişti. Oldukça beğenilen Rise of the Tomb Raider'dan sonra seriye devam etme kararı alan Square Enix, son olarak Shadow of the Tomb Raider'ı duyurdu.

27 Nisan 2018 itibarıyla tanıtılan oyunun PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya çıkacağı söylenirken, oyunun çıkış tarihi 14 Eylül 2018 olarak belirlendi. Eski Tomb Raider heyecanını ve aksiyonunu geri getireceği düşünülen yapım hakkında çok fazla bilgi paylaşılmazken, Shadow of the Tomb Raider için paylaşılan o ilk videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: