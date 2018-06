Shape of the World, bilgisayarlar için geliştirilen bir keşif-macera oyunudur.

Oyuncularına 1 saat ile 3 saat arasında bulunmaz bir deneyim fırsatı sunan Shape of the World, herhangi bir bulmaca, engel ya da bölüm sunmuyor. Oyunun tek amacı sizi masalsı dünyasının içine dahil etmek ve o masalsı dünyanın içerisinde bitmek bilmez bir yolculuğa çıkmanızı sağlamak. Farklı görseller ve renkli yapısıyla kendisine hayran bırakmak için mücadele eden Shape of the World, son zamanlarda piyasaya çıkan en deneysel yapımlardan bir tanesi.

Kendini keşif oyunu olarak tanımlasa da çok farklı bir yapıya sahip olan ve kendine özgü oyunlar arasına rahatlıkla dahil edilebilecek isimlerden bir tanesi Shape of the World, keşfedilmeyi bekleyen gerçek dışı ortamlarda gezinirken, uzak noktalara işaret ederek ve sizi ormanda daha derinden keşfetmeye teşvik ederek gevşemenize ön ayak oluyor. Kendinize uygun bir hız belirleyerek ilerlediğiniz ve farklı dünyalara adım attığınız yapım, kesinlikle göz atılabilir kategorisinde.