StaffPad, el yazısı tanıma özelliğini kullanarak zahmetsizce müzik yazmak isteyen besteciler için tasarlanmıştır. Apple Pencil'ı kullanarak müziğinizi yazmanız yeterlidir; uygulama, her çubuğu sezgisel ve kullanımı hızlı dokunmatik veya Kurşun Kalem araçları kullanarak daha da düzenlenebilen güzel yazı tipine dönüştürür.

StaffPad oynatmayı bile senkronize eder böylece tüm okuyucular senkronize edilmiş bir tıklama izi, geri sayım, oynatma işaretleri ve hatta sayfaları otomatik olarak çevirmek için sağlayabilir. Canlı müzisyenlerle çalışmak için gerçek bir devrim.

Profesyonel kalitede oynatma için endüstri standardı örnek kitaplıklarını doğrudan StaffPad Store'dan uygulamaya ekleyin: Dünyanın önde gelen örnek kitaplığı geliştirme evleri tarafından oluşturulan bu eşsiz StaffPad Yayın kütüphaneleri, gerçek legato, çoklu tekrar örnekleri, daha fazla enstrüman seçeneği, ek çalma teknikleri ve çok daha fazlası. Bu, en üst düzeyde çalışan besteciler için bir sıçramadır.