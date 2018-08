State of Mind, bilgisayar platformu üzerinden oynayabileceğiniz ilginç bir konusu bulunan bir macera oyunudur.

Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen macera oyunu State of Mind, Almanya’nın başkenti olan Berlin’de, 2048 yılında geçiyor. Transhümanizme ve fütürist bir hikayeye odaklanan State of Mind, distopyan bir maddi gerçeklik ile ütopik bir sanal gerçeklik arasında bölünmüş bir dünyayı konu alıyor. Gelecekte insan hayatının nasıl olabileceğine odaklanan State of Mind, farklı yapısıyla dikkatleri çekiyor.

State of Mind, Dünya eşikte. Kaynak eksikliği, kirlenmiş hava ve sudan kaynaklanan hastalıklar, artan suç oranıyla birlikte savaşın eşiğine gelmiş bir dünyada geliyor. Devletler vatandaşlarına teknolojik ilerlemeyle hastalık tedavisi sunarlarken, kamu sektöründe dronlar ve insansı robotlar yer almaya başlıyor.

State of Mind isimli oyunun ana karakteri Richard Nolan ise bu gelişmeyi açık olarak eleştiren az sayıdaki gazetecilerden biri olarak oyunda yer alıyor. Bir patlama sonrası hastanede uyandığında ve karısı ile çocuğunun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu öğrendiğinde Richard şunu fark ediyor: o ve ailesi, distopyan gerçeklik ve dijital ütopya arasında insanlığın kurtuluşu ile ilgili olan karşıt fikirler fırtınasında yalnızca seyirciden daha fazlası haline geldi. Bunun yerine kendilerini onun ortasında buluyorlar. State of Mind sistem gereksinimleri ise hemen aşağıdaki gibi.