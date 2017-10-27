TENET eğer salt aksiyon arıyorsanız aradığınız eğlenceyi size sunabilecek TPS türünde bir aksiyon oyunu.

Bizi kabus gibi bir maceraya dahil eden TENET'te yerin altındaki bir arenada kapalı kalmış bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu arenada dört bir yandan canavarlar bize saldıdırrken hayatta kalabilmek için ışığın içinde kalmamız gerekiyor. Canavarlarla savaşıp onları yok ettilçe işimize yarayacak eşyaları topluyor, kendimizi ve silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Bize yardım eden gizemli bir karakter ile alışveril yapabiliyor, topladığımız eşya ve parayı geliştirmelere dönüştürebiliyoruz.

Bolca kan içeren bir oyun olan TENET'te temel amacımız bize dalga dalga saldıran düşmanlarımız karşısında ayakta durabilmek. Düşman dalgaları gittikçe güçlenirken kahramanımızı ve silahlarımızı geliştirmemiz bir ihtiyaç haline geliyor. Ayrıca bölüm sonu canavarları bize daha da zorlu anlar yaşatmakta.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan TENET tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. TENET'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.93 GHz Intel Core i3 530 veya 2.6 GHz AMD Phenom II X4 işlemci

- 6 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı

- DirectX 11

- 3 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı