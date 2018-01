Tesla vs Lovecraft, hızlı ve heyecanlı bir oynanışa sahip olan bir top down shooter - kuşbakışı aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Daha önceden Crimsonland gibi aynı türde başarılı olmuş önemli yapımlara imza atmış 10Tons tarafından geliştirilen Tesla vs Lovecraft, hem güzel görünüyor, hem de eğlenceli bir oynanış sunuyor. Yani Tesla vs Lovecraft'ın uzman eller tarafından hazırlandığını söyleyebiliriz. Oyun bir hayli ilginç bir kurguya ve hikayeye sahip. Oyuncular, Tesla vs Lovecraft'ta tarihte büyük bir çöhret kazanmış bilim adamı Nikola Tesla'nın yerine geçiyorlar. Amacımız ise Lovecraft'ın fantastik edebiyat eserlerinde kurgulanan dünyalara dalarak kabuslara hükmetmek. Bu iş için de kendi geliştirdiğimiz silahları ve araçları kullanmamız, kabusların baş rolündeki yaratıklarla savaşmamız gerekiyor.

Tesla vs Lovecraft'ta Tesla tarafından icat edilmiş savaş robotunu, statik elektriğin gücünü, kuantum ışınlanma cihazımızı ve ölümcül silahlarımızı kullanabilmekteyiz. Karşımıza ilginç ve farklı canavarlar çıkmakta. Kahramanımızı yukarıdan kontrol ederken dört bir yanımızı kontrol etmemiz, sıkştığımız yerde ışınlanmamız gerekiyor, yani saldırmak kadar kaçmak da önemli.

Tesla vs Lovecraft renkli ve hoş görünen grafiklere sahip. Oyunun sistem gereksinimleri de makul seviyede, Tesla vs Lovecraft'ı eski bilgisayarlarınızda bile oynayabilirsiniz. Tesla vs Lovecraft minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 150 MB boş depolama alanı