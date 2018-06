The Awesome Adventures of Captain Spirit, Steam üzerinden ücretsiz şekilde edinebileceğiniz bir tür macera oyunudur.

Daha önce yayınlandığı Life is Strange ile macera oyunu sevenlerin çok beğendiği bir yapımı piyasaya sunan Dontnod Entertainment, Square Enix ile yaptığı işbirliğini ücretsiz olarak yayınlayacağı The Awesome Adventures of Captain Spirit isimli oyunla devam ettiriyor. Life is Strange serisinin hikayesinin öncesinde yaşanacakları anlatan oyunun, ücretsiz olarak Steam üzerinden yayınlanacağı belirtilirken, oyun içinde kimi satın alma seçeneklerinin olacağı ve bu farklı modelle oyundan gelir elde edilmeye çalışılacağı belirtildi.

E3 2018 sırasında yayınlanan bir videoyla tanıtılan oyunda, Chris isimli küçük bir çocuğu yöneteceğimiz söylenirken, 9 yaşındaki bu çocuğun hayalleri arasında dolaşacağımız dile getirildi. Çocuğun ikinci şahsiyeti ya da hayali kimliği olan Awesome Captain Spirit ile maceralara atılacağımız söylenirken, oyunun Life is Stange 2’de göreceğimiz bazı karakterler için ön hazırlık olduğu da vurgulandı. Oyunun özellikleriyse şöyle sıralandı: