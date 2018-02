The Legend of Kasappa, Windows platformu üzerinden oynanabilen kendine has bir snooker, bilardo oyunudur.

The Legend of Kasappa, bilgisayarlar üzerinden ücretsiz olarak denenbilen bir macera oyunudur. Onlarca oyun geliştiricisini 48 saatlik bir maratona sokan ve 48 saat içerisinde belirli bir konuya dair oynanabilir bir oyun geliştirilmesini isteyen GGJ, bugüne kadar çok farklı yapımlarını oyun dünyasına kazandırmayı da başardı. Goat Simulator gibi milyonlarca satan oyunların ortaya çıkmasına da ön ayak olan Global Game Jam organizasyonlarından çıkan başka ilginç bir oyun ise The Legend of Kasappa oldu. Snooker adı verilen bilardo türüyle, fantastik evrenlerini bir araya getirerek, bunu bir macera oyunu halğine getiren yapımcılar, kimsenin aklına gelmeyecek bir oyunu da ortaya çıkarmış oldular. Oyun boyunca karakterimizle birlikte çıktığımız uzun macerada, amacımız çeşitli büyüler ya da özellikler kullanarak, çevremizdeki düşmanları öldürmek ve bunları yaparken, snooker'ın kurallarını uygulayarak, düşmanlarımızı bilardo deliklerinden düşürmek. Her ne kadar anlatılınca güzel görünmese de The Legend of Kasappa, bağımlılık yapabilecek oyunlardan bir tanesi.