The Lord of the Rings: Gollum, popüler seri film Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenerek geliştirilmiş hikaye tabanlı aksiyon - macera oyunu. Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Yüzüklerin Efendisi oyunu, Türkçe dil desteğiyle sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Yüzüklerin Efendisi Gollum oyununda hikaye odaklı bir macera sizleri bekliyor. Gollum olarak onun için kıymetli olan tek şeyin peşinde tehlikeli bir maceraya atılıyorsunuz. Gollum yetenekli ve sinsi ancak bölünmüş kişiliğinden dolayı dağılmış duurmda. Tek zihin, iki egoya sahip bir karakterin yerine geçmeye hazır mısınız?

Gollum; atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi dünyasındaki etkileyici karakterlerinden biri. Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmış. Bölünmüş bir kişiliğe sahip olmasıyla vahşi ve hain aynı zamanda arkadaş canlısı ve temkinli biri. J.R.R. Tolkien’ın hikayesinde kilit karakter olan Gollum’un anlatılmamış hikayeleri oyuna yansıtılıyor. Kara Kule’deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri’nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksınız.