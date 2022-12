Yüzüklerin Efendisi'ndeki Tek Yüzüğün Üzerinde Ne Yazıyor?

İNTERNET

Yüzüklerin Efendisi Anime Filmi Geliyor!

Yüzüklerin Efendisi anime filmi ile seyircilerin karşısına çıkacak. "Yüzüklerin Efendisi: The War of the Rohirrim" ismi ile gelecek filmin yönetmeni ise Ghost in the Shell: SAC_2045'in yönetmenlerinden Kenji Kamiyama olacak.