Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Kült Filmler

Kült filmler izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede bir dönem yoğun ilgi ile karşı karşıya kalmış çeşitli türlerde yapımlar bulunuyor. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı izlemeye başlayabilirsiniz.

Yeni vizyona giren filmlerden sıkıldıysanız veya nostalji yaşamak istiyorsanız, hazırladığımız listeye bakabilirsiniz. Hazırladığımız listede The Matrix serisinden The Lord of Rings serisine, Braveheart’tan Pulp Fiction’a kadar pek çok yapım bulunuyor.

En İyi Kült Filmler Listesi

The Matrix serisi

The Lord of the Rings serisi

Harry Potter serisi

Pulp Fiction

Fight Club

The Good, the Bad and the Ugly

Leon: The Professional

12 Angry Men

The Shining

The Shawshank Redemption

Forrest Gump

Back to the Future serisi

The Godfather serisi

The Usual Suspects

The Pianist

Braveheart

The Silence of the Lambs

Scarface

Saving Private Ryan

The Terminator serisi

Yukarıda 20 adet kült film bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The Matrix Serisi

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve dahası

The Matrix serisi, vizyona girdiği dönem oldukça büyük bir başarı elde etti. Neo isimli bilgisayar korsanının hikâyesini konu alan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Lana ve Lilly Wachowski üstlendi.

2.The Lord of the Rings Serisi

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom ve dahası

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi 2001 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2002 yapımı Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve 2003 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü olmak üzere üç filmden oluşuyor.

3. Harry Potter Serisi

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası

8 farklı filmden oluşan Harry Potter serisi dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. J. K. Rowling tarafından yazılan kitaplardan uyarlanarak çekilen seri, kült yapımlar arasında yer alıyor.

Seride Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Harry Potter ve Melez Prens, Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 ve Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 isimli yapımlar bulunuyor.

4. Pulp Fiction

IMDb Puanı: 8,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve dahası

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Pulp Fiction (Ucuz Roman) 1994 yılında vizyona girdi. 2 saat 34 dakika uzunluğundaki yapımın senarist kadrosunda Quentin Tarantino ve Roger Avary bulunuyor.

5. Fight Club

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter ve dahası

1999 yılında vizyona giren Fight Club, gizli bir topluluk kuran ofis çalışanı ile arkadaşı Tyler Durden'ın hikâyesini konu alıyor. 2 saat 19 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

6. The Good, the Bad and the Ugly

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef ve dahası

1966 yılında vizyona giren The Good, the Bad and the Ugly (İyi, Kötü ve Çirkin), çok sayıda kişi için dünyanın en başarılı yapımlarından bir tanesidir. 2 saat 41 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Sergio Leone üstlendi.

7. Leon: The Professional

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini Luc Besson'un üstlendiği Leon: The Professional (Sevginin Gücü), Mathilda ile Leon'un hikâyesini konu alıyor. 1994 yılında vizyona giren film 1 saat 50 dakika uzunluğunda.

8. 12 Angry Men

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam ve dahası

Yönetmenliğini Sidney Lumet'in üstlendiği 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam) isimli yapımda New York City'deki cinayet davasında şüphelinin suçlu olup olmadığına dair on iki jürinin karar vermesi gerekir.

9. The Shining

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd ve dahası

Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan The Shining (Cinnet) dram ve korku ögelerini içeriyor. 1980 yılında vizyona giren filmde otele giden Jack Torrance ve ailesinin hikâyesini konu alıyor.

10. The Shawshank Redemption

IMDb Puanı: 9,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton ve dahası

1994 yılında vizyona giren The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli), cinayet işlediği ileri sürülerek hapse giren Andy Dufresne ve arkadaşı Red'in hikâyesini konu alıyor. 2 saat 22 dakika uzunluğundaki dram filmini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

11. Forrest Gump

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve dahası

Dram ve romantik ögelerini içeren Forrest Gump isimli yapımda Forrest, 1960'lı ve 1970'li yıllarda meydana gelen önemli olaylara tanık olur. 2 saat 23 dakika uzunluğundaki yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

12. Back to the Future Serisi

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd ve Lea Thompson

Back to the Future (Geleceğe Dönüş) serisi, zamanda yolculuk yapan Marty McFly ile Emmett Brown isimli bilim insanının maceralarını konu alıyor. Macera, komedi ve bilim kurgu ögelerini içeren seri üç yapımdan oluşuyor.

13. The Godfather Serisi

IMDb Puanı: 9,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan ve dahası

Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan The Godfather serisi üç filmden oluşuyor. Suç ve dram ögelerine sahip olan serinin üç filmi de çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi.

14. The Usual Suspects

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri ve dahası

Yönetmenliğini Bryan Singer'ın üstlendiği The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) 1995 yılında vizyona girdi. Bir grup suçlunun hikâyesini konu alan Olağan Şüpheliler 1 saat 46 dakika uzunluğunda.

15. The Pianist

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay ve dahası

2002 yılında vizyona giren The Pianist, Wladyslaw Szpilman isimli Polonyalı müzisyenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Biyografi, dram ve müzik ögelerini içeren filmin yönetmenliğini Roman Polanski üstlendi.

16. Braveheart

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan ve dahası

Biyografi, dram ve tarih ögelerini içeren Braveheart (Cesur Yürek), William Wallace isimli İskoç savaşçının hikâyesini konu alıyor. 1995 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Mel Gibson üstlendi.

17. The Silence of the Lambs

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney ve dahası

FBI ajanının bir seri katili yakalayabilmek için Hannibal Lecter'dan yardım alması gerekir. 1991 yılında vizyona giren The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) 1 saat 58 dakika uzunluğunda.

18. Scarface

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer ve dahası

1983 yılında vizyona giren Scarface (Yaralı Yüz) Tony Montana'nın hikâyesini konu alıyor. Dünya genelide çok sayıda kişi tarafından beğenilen Yaralı Yüz dram ve suç ögelerini içeriyor. 2 saat 50 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Brian De Palma üstlendi.

19. Saving Private Ryan

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns ve dahası

Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) isimli filmde Yüzbaşı John Miller, kardeşleri savaşta hayatını kaybeden paraşütçüyü bulmak için mücadele verir. 1998 yılında vizyona giren Er Eryan'ı Kurtarmak'ı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

20. The Terminator serisi

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn ve dahası

Yönetmenliğini James Cameron'ın üstlendiği The Terminator (Yok Edici) serisi, vizyona girdiği dönemde oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Aksiyon ve bilim kurgu ögelerini içeren seri altı filmden oluşuyor.

Bu yazıda en iyi kült filmler listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.