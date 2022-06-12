Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Kült Filmler
Dünya genelinde oldukça büyük bir başarının altına imza atan en iyi kült filmler neler? Bu yazıda mutlaka izlenmesi gereken yapımları bir arada topladık.
Kült filmler izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede bir dönem yoğun ilgi ile karşı karşıya kalmış çeşitli türlerde yapımlar bulunuyor. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı izlemeye başlayabilirsiniz.
En İyi Tom Hanks Filmleri
Tom Hanks kimdir? En iyi Tom Hanks filmleri neler? Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Hanks, bu zamana kadar çok sayıda filmde yer aldı.
Yeni vizyona giren filmlerden sıkıldıysanız veya nostalji yaşamak istiyorsanız, hazırladığımız listeye bakabilirsiniz. Hazırladığımız listede The Matrix serisinden The Lord of Rings serisine, Braveheart’tan Pulp Fiction’a kadar pek çok yapım bulunuyor.
En İyi Kült Filmler Listesi
- The Matrix serisi
- The Lord of the Rings serisi
- Harry Potter serisi
- Pulp Fiction
- Fight Club
- The Good, the Bad and the Ugly
- Leon: The Professional
- 12 Angry Men
- The Shining
- The Shawshank Redemption
- Forrest Gump
- Back to the Future serisi
- The Godfather serisi
- The Usual Suspects
- The Pianist
- Braveheart
- The Silence of the Lambs
- Scarface
- Saving Private Ryan
- The Terminator serisi
Yukarıda 20 adet kült film bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
1. The Matrix Serisi
- IMDb Puanı: 8,7
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve dahası
The Matrix serisi, vizyona girdiği dönem oldukça büyük bir başarı elde etti. Neo isimli bilgisayar korsanının hikâyesini konu alan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Lana ve Lilly Wachowski üstlendi.
2.The Lord of the Rings Serisi
- IMDb Puanı: 8,8
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom ve dahası
The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi 2001 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2002 yapımı Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve 2003 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü olmak üzere üç filmden oluşuyor.
3. Harry Potter Serisi
- IMDb Puanı: 7,6
- Yaş Sınırı: 7+
- Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası
8 farklı filmden oluşan Harry Potter serisi dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. J. K. Rowling tarafından yazılan kitaplardan uyarlanarak çekilen seri, kült yapımlar arasında yer alıyor.
Harry Potter Film Serisi Hangi Sırayla İzlenir?
Harry Potter film serisi izleme sırası nasıl olmalı? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan serinde çok sayıda yapım yer alıyor.
Seride Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Harry Potter ve Melez Prens, Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 ve Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 isimli yapımlar bulunuyor.
4. Pulp Fiction
- IMDb Puanı: 8,9
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve dahası
Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Pulp Fiction (Ucuz Roman) 1994 yılında vizyona girdi. 2 saat 34 dakika uzunluğundaki yapımın senarist kadrosunda Quentin Tarantino ve Roger Avary bulunuyor.
5. Fight Club
- IMDb Puanı: 8,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter ve dahası
1999 yılında vizyona giren Fight Club, gizli bir topluluk kuran ofis çalışanı ile arkadaşı Tyler Durden'ın hikâyesini konu alıyor. 2 saat 19 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
6. The Good, the Bad and the Ugly
- IMDb Puanı: 8,8
- Yaş Sınırı: 15+
- Oyuncular: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef ve dahası
1966 yılında vizyona giren The Good, the Bad and the Ugly (İyi, Kötü ve Çirkin), çok sayıda kişi için dünyanın en başarılı yapımlarından bir tanesidir. 2 saat 41 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Sergio Leone üstlendi.
7. Leon: The Professional
- IMDb Puanı: 8,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman ve dahası
Yönetmenliğini ve senaristliğini Luc Besson'un üstlendiği Leon: The Professional (Sevginin Gücü), Mathilda ile Leon'un hikâyesini konu alıyor. 1994 yılında vizyona giren film 1 saat 50 dakika uzunluğunda.
8. 12 Angry Men
- IMDb Puanı: 9,0
- Yaş Sınırı: 15+
- Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam ve dahası
Yönetmenliğini Sidney Lumet'in üstlendiği 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam) isimli yapımda New York City'deki cinayet davasında şüphelinin suçlu olup olmadığına dair on iki jürinin karar vermesi gerekir.
9. The Shining
- IMDb Puanı: 8,4
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd ve dahası
Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan The Shining (Cinnet) dram ve korku ögelerini içeriyor. 1980 yılında vizyona giren filmde otele giden Jack Torrance ve ailesinin hikâyesini konu alıyor.
10. The Shawshank Redemption
- IMDb Puanı: 9,3
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton ve dahası
1994 yılında vizyona giren The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli), cinayet işlediği ileri sürülerek hapse giren Andy Dufresne ve arkadaşı Red'in hikâyesini konu alıyor. 2 saat 22 dakika uzunluğundaki dram filmini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
11. Forrest Gump
- IMDb Puanı: 8,8
- Yaş Sınırı: 7+
- Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve dahası
Dram ve romantik ögelerini içeren Forrest Gump isimli yapımda Forrest, 1960'lı ve 1970'li yıllarda meydana gelen önemli olaylara tanık olur. 2 saat 23 dakika uzunluğundaki yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
12. Back to the Future Serisi
- IMDb Puanı: 8,5
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd ve Lea Thompson
Back to the Future (Geleceğe Dönüş) serisi, zamanda yolculuk yapan Marty McFly ile Emmett Brown isimli bilim insanının maceralarını konu alıyor. Macera, komedi ve bilim kurgu ögelerini içeren seri üç yapımdan oluşuyor.
13. The Godfather Serisi
- IMDb Puanı: 9,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan ve dahası
Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan The Godfather serisi üç filmden oluşuyor. Suç ve dram ögelerine sahip olan serinin üç filmi de çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi.
14. The Usual Suspects
- IMDb Puanı: 8,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri ve dahası
Yönetmenliğini Bryan Singer'ın üstlendiği The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) 1995 yılında vizyona girdi. Bir grup suçlunun hikâyesini konu alan Olağan Şüpheliler 1 saat 46 dakika uzunluğunda.
15. The Pianist
- IMDb Puanı: 8,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay ve dahası
2002 yılında vizyona giren The Pianist, Wladyslaw Szpilman isimli Polonyalı müzisyenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Biyografi, dram ve müzik ögelerini içeren filmin yönetmenliğini Roman Polanski üstlendi.
16. Braveheart
- IMDb Puanı: 8,4
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan ve dahası
Biyografi, dram ve tarih ögelerini içeren Braveheart (Cesur Yürek), William Wallace isimli İskoç savaşçının hikâyesini konu alıyor. 1995 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Mel Gibson üstlendi.
17. The Silence of the Lambs
- IMDb Puanı: 8,6
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney ve dahası
FBI ajanının bir seri katili yakalayabilmek için Hannibal Lecter'dan yardım alması gerekir. 1991 yılında vizyona giren The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) 1 saat 58 dakika uzunluğunda.
18. Scarface
- IMDb Puanı: 8,3
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer ve dahası
1983 yılında vizyona giren Scarface (Yaralı Yüz) Tony Montana'nın hikâyesini konu alıyor. Dünya genelide çok sayıda kişi tarafından beğenilen Yaralı Yüz dram ve suç ögelerini içeriyor. 2 saat 50 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Brian De Palma üstlendi.
19. Saving Private Ryan
- IMDb Puanı: 8,6
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns ve dahası
Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) isimli filmde Yüzbaşı John Miller, kardeşleri savaşta hayatını kaybeden paraşütçüyü bulmak için mücadele verir. 1998 yılında vizyona giren Er Eryan'ı Kurtarmak'ı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
20. The Terminator serisi
- IMDb Puanı: 8,1
- Yaş Sınırı: 15+
- Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn ve dahası
Yönetmenliğini James Cameron'ın üstlendiği The Terminator (Yok Edici) serisi, vizyona girdiği dönemde oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Aksiyon ve bilim kurgu ögelerini içeren seri altı filmden oluşuyor.
Bu yazıda en iyi kült filmler listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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