Think of the Children eğer ilginç bir simülasyon oyunu oynamak isterseniz içerdiği mizah ile hoşunuza gidebilecek bir oyun.

Bilgisayarlar için geliştirilmiş bir ebeveyn simülatörü olan Think of the Children'da ebeveynlik görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla mahkemeye çıkarılan anne ve babaların yerine geçiyoruz. Davayı açan savcılar ise suç işlediğimizi kanıtlayacak deliller toplamak için bize farklı testler sunuyorlar. Bu testler çocuğunuzla geçireceğiniz sıradan bir gün gibi görünüyor, bahçede mangal partisi, hayvanat bahçesi gezisi, kamp tatili, parkta doğumgünü etkinliği, şehir dışına doğa gezisi bu etkinliklerden bazıları. Fakat bu testler normalden daha fazla tehlikeyle dolu, hiç beklemediğiniz bir tehlike çocuğunuzun hayatına mal olabiliyor. Bize düşen görev bütün bu tehlikelere karşı tetikte olmak ve çocuğumuzun ölmesini engelleyerek iyi bir ebeveyn olduğumuzu mahkemeye kanıtlamak.

Think of the Children'ı dilerseniz tek başınıza, dilerseniz co-op modunda arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Eşli oyun oyunu daha da keyifli hale getirmekte. Arkadaşlarınızla Think of the Children oynarken bolca kahkaha atabilirsiniz. Think of the Children'da sürekli birden fazla iş ile uğraşmanız gerektiğinden zaman zaman işler karışabiliyor ve heyecan artıyor.

Renkli ve hoş görünen grafiklere sahip olan Think of the Children'ın sistem gereksinimleri de düşük. Think of the Children'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.0 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip GeForce 8800 veya AMD Radeon HD 4800 ekran kartı

- İnternet bağlantısı

- 1.5 GB boş depolama alanı