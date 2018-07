This is the Police 2, macera ve strateji türünü bir araya getirmeyi başaran ve kendini strateji oyunu olarak tanımlayan bir yapımdır.

Weappy Studio tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan This is the Police, gerçek zamanlı yönetim ve strateji oyunu olarak piyasaya çıkmıştı. Oyuncular, This is the Police’de yozlaşmış belediye başkanı tarafından emekliliğe zorlanan Jack Boyd’u kontrol ediyorlardı. Freeburg ismi verilen hayali bir kentte geçen oyun, 1980’li yıllarda ana karakterin başından 180 günü bizlere gösteriyordu. Bir polisin yaşayabileceği türlü olayı birebir yaşayabildiğimiz ilk oyun, farklı yapısıyla yüksek ve düşük olmak üzere oldukça karışık inceleme puanları almıştı.

This is the Police 2 isimli oyundaysa oyuncular yine bir karakolun bütün yönetimini ellerine alıyorlar ve polisiye vakalara müdahalede bulunuyorlar. Bir cinayeti çözüme kavuşturmadan, rehine olaylarına müdahaleye kadar bir dizi olayı kontrol edebiliyoruz. Örneğin; bir rehine olayına SWAT ekipleriyle gidince, bütün SWAT polislerini yönetebiliyor ve rehinenin ya da operasyonun nasıl gerçekleşeceğini gerçek zamanlı olarak yönetebiliyorsunuz. This is the Police 2 sistem gereksinimleri ise şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows Vista SP1 İşlemci: Dual Core CPU Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: Intel HD 4000, GeForce GT 330M, Radeon HD 4670 ya da daha üstü DirectX: Sürüm 10 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu