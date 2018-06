Türkiye’de bulunan Junitre Works tarafından geliştirilen Up And Up, temelde bir parkur oyunu. Karakterimizle çeşitli engelleri aşarak, hedefe ulaşmaya çalıştığımız yapımda, sivri buzlar, ateşler ve düşman topları gibi tuzaklarla mücadele ediyoruz. Çıkış kapısını bulup sonuca ulaşmaya çalıştığımız Up and Ap, göze hoş gelen grafikleri ve başarılı oynanışıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Oyunun özellikleri yapımcısı tarafından şöyle sıralanmış:

Muhteşem arka manzara.

Farklı tuzaklar.

Düşman toplar.

Limitli zaman.

Yükselticiler.

Çeşitli güncellemelerle gelişmeye devam eden ve 22 Haziran itibarıyla nihai sürümüne ulaşarak, gelişmeye devam edecek olan Up and Up sistem gereksinimiyse şöyle:

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows® 7 İşlemci: Intel Core I3 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9 Serisi DirectX: Sürüm 9.0 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 9