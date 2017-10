Visual Studio Code, Microsoft’un Windows, macOS ve Linux için geliştirdiği ücretsiz, açık kaynak kod düzenleyicisi. JavaScript, TypeScript ve Node.js desteğinin yanı sıra C++, C#, Python, PHP ve Go gibi diğer diller için zengin bir eklenti ekosistemi ile geliyor.

Microsoft’un masaüstünde çalışan ve tüm platformlarda kullanılabilir olan kaynak kod editörü Visual Studio Code, akıllı kod tamamlama, kolaylaştırılmış hata ayıklama, hızlı ve etkili düzenleme, kod yeniden yapılandırma, gömülü Git desteği ve daha saymakla bitmeyecek özelliklere sahip, ufak boyutlu ancak güçlü bir kaynak kod düzenleyici.

Özelleştirilebilir yapıda (tema, klavye kısayolları ve tercihleri değiştirme) olan Visual Studio Code, tümleşik geliştirici ortamı (IDE) değil, bir metin editörü konumunda. Electron alt yapısını kullanılarak geliştirilmiş. Dolayısıyla HTML, CSS, Javascript, Node.js gibi alt yapılarla çapraz platform uygulamalar geliştirmenize imkan veriyor. Visual Studio Code'un kurulum ve kullanımına ilişkin detaylı bilgiye Microsoft'un sayfasından ulaşabilirsiniz.