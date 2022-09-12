Yazılım ve programlama dünya üzerinde ve ülkemizde her geçen gün popülerleşmekte. Özellikle insanların kendi başına bilgisayar üzerinde bir şeyler yaratması bu duruma daha çok motive vermekte. Programlama şüphesiz ki artık günümüzün bir vazgeçilmezi, öyle ki eğlence, bilim ve online alışveriş yazılımların varolmasıyla çalışmakta.

Çıkış tarihi çok daha eski olsa da son 10 yıldır gitgide artan yazılım dünyası, birçok mesleği beraberinde getirdi ve onlarca meslek ortaya çıktı. Birçok kullanıcı ben hangi programlama dilini öğrenmeliyim diye sormakta. Eğer siz de nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız gelin birlikte bakalım.

Programlama Nasıl Öğrenilir?

Eğer gerçekten yazılım dünyasına adım atmak istiyorsanız ilk olarak algoritmanın ne işe yaradığını öğrenmeniz gerekmektedir. Öyle ki her bir adımı teker teker yaparak ve karmaşık bir sistem kurarak oluşturulan algoritmalar, programlamanın temelidir.

Eğer algoritma bilmiyorsanız programlama öğrenmeniz mümkün olmayacaktır. Algoritma öğrenmek sanıldığı kadar zor değildir, programlamaya başlamak istiyorsanız ilk olarak algoritmanın ne olduğuna bakmalısınız.

Bu nedenle algoritma bilmiyorsanız algoritma nedir, örnekleri neler adlı yazımıza göz atabilirsiniz. Gelgelelim algoritma biliyorum ama hangi programlama dilini öğrenmeliyim bilmiyoruma, bu soruya cevap vermenin en kolay yolu programlama dillerinin hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenmekten geçer.

Hangi Programlama Dillerini Öğrenmem Gerekiyor?

Web Dünyasında Çalışmak İstiyorum Diyenler için;

Yapay Zeka Alanında Uzmanlaşmak İstiyorum Diyenler için;

Oyun Yapmak İstiyorum ya da İşletim Sistemi Geliştirmek İstiyorum Diyenler için;

Çocuğumun Programlama Öğrenmesini İstiyorum Diyenler için;

Web Dünyasında Çalışmak İstiyorum Diyenler için

HTML

JavaScript

CSS

PHP

İnternetin ilk temeli web sitelerinden oluşmuştur. Eğer kendi web sitenizi yapmak istiyorsanız ilk olarak html daha sonra JavaScript, CSS ve PHP öğrenmeniz gerekmektedir. Tabî sadece HTML ile web sitesi yapmak istiyorsanız o da mümkün. Ancak, HTML ile yaptığınız web sitesi internetin ilk yıllarda çıktığı gibi bir görünüme sahip olacaktır. Bu nedenle HTML'in yanında CSS öğrenmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Yapay Zeka Alanında Uzmanlaşmak İstiyorum Diyenler için

Python

SQL

Yapay Zeka ile Bilim dünyasına bir Katkı sağlamak istiyorsanız ilk olarak öğreneceğiniz programlama dillerinden biri de Python’dır. Öyle ki Python birçok bilimde kullanılmaktadır. Veri bilimi psikoloji bilimi ve daha nicelerini de kullanılan Python birçok dile göre oldukça kolaydır. Tabî verilerle uğraşmak istiyorsanız ve verileri biraz kurcalamak istiyorsanız Microsoft SQL’de öğrenmeniz gerekecektir.

Oyun Yapmak İstiyorum ya da İşletim Sistemi Geliştirmek İstiyorum Diyenler için

C++

C

Dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri de Windows'tur, Windows'ta bir programlama dili ile yazılmıştır. C ve C++ dilleriyle işletim sistemi yazabilir veya bilgisayar oyunları yapabilirsiniz.

Çocuğumun Programlama Öğrenmesini İstiyorum Diyenler için

SCRATCH

Ben yazılımla ilgilenmiyorum ancak çocuğum bir şeyler öğrensin diyorsanız SCRATH tam size göre, çünkü basit tarz da 2 boyutlu oyunlar yapabileceğiniz web sitesi, kodlama yapmadan sadece basit düzeyde algoritma bilgisine sahip olanlar için tasarlanmıştır.

Yukarıdaki diller sizlere biraz olsun hangi programlama dilini öğrenmeliyim sorusuna cevap verecektir. Ancak, şunu hatırlatmak isteriz ki hemen hemen birçok dilde bir şeyler yapılabilir.

Örneğin: Python dilinde basit tarzda Mario, yılan oyunları yapabilirsiniz. Bazı diller ise kendi görev dışında çıkmıyor. Örneğin HTML ne kadar bir programlama dili olmasa dahi sadece web sitesi yapmak için kullanılmaktadır.

Eğer programlama dilini sadece oyun yapmak için öğrenmek istiyorsanız yapacağınız oyunu hangi programlama dinle daha elverişli olduğunu öğrenmelisiniz. Örneğin: JavaScript, PHP ile de oyun yapılmaktadır. Tabi ki bir program yapmak istiyorsanız algoritmayı çok iyi bildikten sonra diğer bilimleri de bilmek zorundasınız.

Örneğin: ikinci dereceden denklemler limit, türev, integral veya fonksiyonlar bir oyun yaparken oyunun mekanikleri için çok önemli yer taşımaktadır. Son olarak oyun yapmak istiyorsanız en iyi oyun yapma programları hangileri? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz çünkü oyun motorları sayesinde bazı oyunları sürükle bırak şeklinde yapabilir ve Steam, Epic Games gibi platformlara yükleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde kısaca hangi programlama dilini öğrenmeliyim adlı soruya cevap verdik sizler en çok hangi programlama dilini öğrenmek istiyorsunuz veya biliyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.