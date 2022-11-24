1993 yılında hayatımıza giren dil, web dünyasının bir vazgeçilmezi oldu ve halen kullanılmaktadır. Tam tarihi 1991 yılı olarakta kabul edilen HTML dili bir metin dili olarak geçmektedir. Öyle ki şu an bu yazıyı okumanızı sağlayan şeylerden biri HTML’in var olmasıdır. Peki, HTML neden bir programlama dili değil?

HTML Neden Programlama Dili Değildir?

Öncelikle bu soru oldukça doğal bir sorudur. Öyle ki diğer tüm diller birer programlama dili olarak kabul görmüş olsa da HTML bir programlama dili değildir. Bu durumu HTML nedir? Adlı yazımızda biraz bahsetmiştik.

HTML’nin bir programlama dili olmamasının sebebi fonksiyon yazılamıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer diller ile toplama, çıkarma veya döngü gibi işlevler yaparken bunların hiçbirini HTML ile yapamazsınız.

HTML dili oldukça kolay bir dildir. Programlama dili olmamasına rağmen bir günde öğrenilebilecek bir dildir. Öyle ki çok az kodu bulunmaktadır.

HTML dili diğer dillerden farklı olarak bir web sayfasının kemiğidir. Örneğin: Tamindir.com üzerinde gördüğünüz yapıların kemiği HTML, dokusu ise birer CSS ve JavaScript üzerinden yapılmıştır. Bu sayfanın kaynağını görüntüle dediğiniz zaman karşınıza ilk başta HTML tagı çıkacaktır. Diğerleri ise CSS ve JavaScript taglarıdır.

HTML öğrenmek istiyorsanız internet üzerinden bir kurs almanıza gerek yok. Yazılım öğrenebileceğiniz platformlar üzerinden ücretsiz bir şekilde HTML öğrenebilir ve siz de kendi web sayfanızı oluşturabilirsiniz.

HTML Bir Programlama Dili Değilse Neden Yazılım Dünyasında Bulunuyor?

HTML hakkında birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Aslında bakacak olursak birer programlama diline oldukça benziyor ama bir komut yazamıyoruz. Sadece belirli metodları işleyebiliyor ve onları kullanıcılara gösterebiliyorsunuz. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu yazıyı okumanız için gerekli olan şeylerden biri de HTML dilidir. Bir programlama dili olmasada insanların internet dünyasında bir şeylere ulaşmasını sağlayan araçlardan en önemlisidir.

Bu içeriğimizde HTML neden bir programlama dili değildir? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Ayrıca hangi programlama dilini öğrenmelisiniz? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.