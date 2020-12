Wolcen: Lords of Mayhem, aksiyon rol yapma hack and slash zindan oyunu. Karanlık temalı fantastik oyun, oyuncuların canavar ordularıyla savaştığı ve değerli ganimetleri topladığı, prosedürel olarak keşfedilir haritalarda üç rollük bir hikaye boyunca ilerliyor. Wolcen: Lords of Mayhem Steam’de!

Wolcen: Lords of Mayhem İndir

Castagath katliamından kurtulan üç kişiden birisisiniz. Büyük Engizisyoncu Heimlock tarafından kurtarıldınız, çok genç yaşta askeri akademide eğitim alıp doğaüstü güçlere karşı mükemmel askerler olmak için askere alındınız. Ayrıca siz ve çocukluk arkadaşlarınız Valeria ve Edric’in Heimlock Çocukları olarak anılmasına yol açan Heimlock’un ara sıra verdiği tavsiye ve eğitimden yararlanma şansınız oldu. Son zamanlarda Şafak Kardeşliği, Kızıl Kaleler olarak bilinen kuzey çölleri arasında kaybolan gizemli bir cumhuriyetçi kale olan Kızıl Kale’ye sızdı. Saldırının amacı belirsizken, Cumhuriyetçi Senato Kardeşler’in bilinen tüm yerlerine karşı bir misilleme kararı aldı. Büyük Engizisyoncu Heimlock’un önderliğindeki askerler Kardeşler kampını sonlandırmak için kısa süre sonra Fırtına Şelalesi şehir eyaleti yakınlarındaki enkaz kıyılarına konuşlandırıldı. Justicar Maeyls gözetiminde iki çocukluk arkadaşınızla Dawnbane operasyonunun bir parçasısınız.

Ücretsiz karakter geliştirme: Çok çeşitli silahları kullanın ve benzersiz duruşları ve kombinasyonları sayesinde kendi oyun tarzınızı bulun. Wolcen’de sınıf yok, beceri türleriniz için kuralları sadece silahlarınız belirler.

Üç tür kaynak: Öfke ve İrade Gücü, Kaynak Muhalefet Sistemini kullanarak birbirleriyle etkileşime giriyor. Dayanıklılık tehlikeden kaçınmanız veya daha hızlı ilerlemeniz için kaçma rulosunu kullanmanıza izin verir.

Öğe çeşitliliği: Yaygın, büyülü, nadir ve efsanevi eşyalarla saldırı ve savunma tercihlerinize göre hazırlanın. Benzersiz öğeler ve nadir eklerle kuralları yıkın ve yeni olasılıkların kilidini açın.

Rotatif pasif beceri ağacı: Pasiflerinizi özelleştirmek ve onları oyun tarzınıza uydurmak için Gate of Fates'te bulunan 21 alt sınıf bölüm boyunca kendi yolunuzu çizin.

Beceri özelleştirme: Değiştirici puanlar kazanmak ve kendi benzersiz beceri değiştiriciler kombinasyonunuzu oluşturmak için karakterinizle veya alternatif kaynaklarla becerilerinizi geliştirin. Hasar türünüzü değiştirin, yeni işlevler ekleyin, güçlendirmeler veya zayıflatıcılar verin, becerinin mekaniklerini tamamen değiştirin. Seçenekler sınırsız.

Stratejik mücadeleler: Wolcen’in yaratıkları, ölümcül beceriler de dahil olmak üzere karmaşık kalıplara sahiptir. Soldurma yeteneğinizi kullanarak ölümcül saldırılardan kaçınmak için çeşitli işaretlere ve animasyon beklentisine dikkat edin.

Kıyametin Yönleri: Tüm karakterler, mevcut 4 Göksel enkarnasyondan birine dönüşebilir, her biri 4 farklı beceri ve bir yıkıcı nihai yetenek sunar.

Sonsuz tekrar oynanabilirlik: Teçhizatınızı yağmalayarak veya işleyerek geliştirin, nadir görevlerin kilidini açmak için kaynakları toplayın, özel ödüller için gelişmiş zorluklarla yüzleşin, yeni yapılar deneyin, en başarılı kişi olun. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynamayı seviyor olun, her zaman yapacak bir şeyler vardır.

Güzelliğin tadı: Cryengine teknolojisini kullanmak Wolcen'i son derece ayrıntılı zırhlar ve silahlarla sürükleyici ve güzel bir oyun haline getiriyor. Ayrıca 8 saatlik epik orkestra müziği yolculuğunuz boyunca size eşlik edecek.

Moda anlayışınızı ortaya çıkarın: Zırhlarınızın ve silahlarınızın görsellerini değiştirerek görünümünüzü kişiselleştirin. 100'den fazla farklı boyayı toplayın ve kendi benzersiz tarzınıza sahip olmak için zırhınızı ayarlayın. Asimetrik zırh sistemi ayrıca sol ve sağ omuz ve eldiven için görünümünüzü değiştirmenize izin verecektir.

Zorluk modları: Harekatı 2 farklı zorluk ayarıyla nasıl yapmak istediğinizi seçin: Hikaye modu ve Normal mod. Oyun sonu, zorlukta aşamalı bir artışa izin verecek şekilde şekillendirilmiştir.

Düzenli güncellemeler ve mevsimsel etkinlikler: Wolcen’i, özellikler, Oyuncular, oyun içeriği, Yaşam Kalitesi, PvP, Konut ve sezonluk etkinlikler dahil olmak üzere düzenli güncellemeler ve eklemelerle uzun vadeli bir oyun haline getirmeye kararlıyız.

Wolcen: Lords of Mayhem Sistem Gereksinimleri

Wolcen: Lords of Mayhem, aşağıdaki PC donanımlarını gerektirir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit SP1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4570T 2.9 GHz / AMD FX-6100 3.3 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 6850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 18 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri