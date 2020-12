World of Warcraft: Shadowlands, Battle for Azeroth’dan sonra çıkış yapan devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) World of Warcraft için sekizinci genişleme paketi. 1 Kasım 2019’da duyurulan ve BlizzCon’da ön siparişe sunulan oyun 23 Kasım’da çıkış yaptı. Yeni dünya, yeni karakter özelleştirmesi, yeni özelliklerle gelen World of Warcraft: Shadowlands, Battlenet’de! Hemen yukarıdaki World of Warcraft: Shadowlands İndir butonuna tıklayın, WoW Shadowlands oyununu satın alıp PC’nizde oynamaya başlayın.

World of Warcraft: Shadowlands İndir

World of Warcraft için yeni genişleme paketi World of Warcraft Shadowlands, Warcraft lore’daki ölüler diyarı Shadowlands’i açıyor. Base Edition, Heroic Edition, Epic Edition ve Collector’s Edition sürümleri olan oyunun ilk seviye sistemi (level squish) ve tamamen elden geçirilmiş bir seviye atlama sistemi, Death Knigh sınıfına erişim, yeni bölgelerde antlaşmalar ve yeni zindanlar ve baskınlar içeriyor.

Shadowlands, oyuncu karakterleriyle birlikte seviye düşürme (120 seviye -Battle for Azeroth’taki seviye sınırı- 50 seviyeye düşürülmüş) içeriyor. Blizzard’ın yeni oyun deneyimi olarak adlandırdığı New Game+ experience ile yeni oluşturulan karakterler Exile’s Reach adında bir adada güncellenmiş bir başlangıç deneyimine sahip. World of Warcraft’ta yeni olan oyuncular için Exile’s Reach’de başlangıç deneyimini bitiren karakterler Battle for Azeroth içeriğine ilerlerken yeni karakter oluşturan deneyimli oyuncular oynamak istedikleri genişleme deneyimini 50. seviyede seçebiliyor ve bu noktadan Shadowlands’e devam ediyorlar.

Shadowlands’de beş ana bölge bulunuyor; Bastion, Ardenweald, Revendreth, Maldraxxus ve Maw. The Burning Crusade’deki Shattrath City veya Wrath of the Lich King and Legion’daki Dalaran’a benzeyen ana oyuncu merkezi olarak işlev gören Oribos şehri var. Seviye atlamak için dört yeni zindan, maksimum seviyede dört zindan daha ve yeni bir baskın var. Ayrıca hem tek hem de grup oyunu için Torghast, Tower of the Damned adında yeni bir roguelike “sonsuz zindan” var.

Oynanabilir tüm temel ırklar (müttefik ırklar değil) yeni özelleştirme seçenekleri aldı. Örneğin; insanlar etnik kökenlerini özelleştirebiliyor, cüceler ve troller dövme kazanıyor, ölümsüzler farklı derecelerde çürüyor. Death Knight sınıfı (Wrath of the Lich King’e eklenen) pandaren (Mists of Pandaria’ya eklenen) ve tüm müttefik ırklara (Legion ve Battle for Azeroth’a eklenen) açıldı.

Yeni Dünya: The Shadowlands 5 Bölge (Bastion, Ardenweald, Maldraxxus, Revendreth, The Maw

Yeni Oyuncu Merkezi: Oribos, The Eternal City

Yeni Özellik: Antlaşmalar

Yeni Özellik: Sonsuz Zindan - Torghast, Tower of the Damned

Oyun Güncellemeleri: Seviye yükseltme

Oyun Güncellemeleri: Yeni karakter özelleştirmesi

World of Warcraft: Shadowlands Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım World of Warcraft: Shadowlands oyununu kaldırır mı? World of Warcraft: Shadowlands PC sistem gereksinimleri neler? İşte World of Warcraft: Shadowlands oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar;

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD FX 8300

Ekran Kartı: NVIDIA GeForcee GTX 760 2 GB veya AMD Radeon RX 560 2 GB veya Intel UHD Graphics 630 (45W TDP)

Bellek: 4 GB RAM (dahili ekran kartı kullanıldığında 8 GB)

Depolama: 100 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri