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Pro 11 1.0.42 (winphone)
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  5. Pro 11 - Windows İçin Spor Oyunudur

Pro 11

1.0.42
winphone
Pro 11
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Takımımızı yöneteceğiz

Mobil spor oyunları arasında yer alan Pro 11 tamamen ücretsiz olarak oynanan bir menajerlik oyunudur.

Dünya çapında 500 binden fazla oyuncuya sahip olan Pro 11, Google Play’de de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip. Mobil platform oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunulan yapım da futbola dair fikirlerimizi gerçekleştirebilecek ve dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı mücadele edeceğiz.

3D hareket yakalama sisteminin de yer aldığı oyunda yüksek kaliteli grafikler ve sürükleyici bir oynanış yer alıyor. Gerçek zamanlı rakiplere karşı mücadele edeceğimiz oyunda takımımıza yeni oyuncular alabilecek, eski oyuncuları satabilecek ve yeni taktikler yaratabileceğiz. Dünyanın en iyi liglerinin yer aldığı mobil yapım da gerçek oyuncular ve gerçek kulüpler yer alıyor.

Mobil platformun en gerçekçi menajerlik oyunlarından birisi olan Pro 11’de takımımız için stadyum inşa edebilecek ve onu yükselterek daha iyi bir hale getirebileceğiz.

İyi oyunlar dileriz.

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